Yolanda Díaz se desmarca de su acto de refundación de la coalición Sumar: "Es el momento de las formaciones políticas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no asistirá al acto de refundación de la alianza electoral entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, que se tendrá lugar este sábado en Madrid bajo el lema 'Un paso al frente'.

Díaz lo ha confirmado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, y alude como razón principal de su ausencia a dar "un poco de tiempo" a los partidos para armar su nueva "hoja de ruta" para movilizar a la izquierda. "Es el momento de las formaciones políticas", añadía para explicar que tampoco asistirá al acto del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el futuro de la izquierda.

De esta manera, se despeja una de las principales incógnitas que rodeaba a la cumbre de los partidos de Sumar, debido a que los otros cuatro ministros del socio minoritario del Ejecutivo (Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun y Mónica García) sí estarán presentes para arropar a las cuatro formaciones en su nuevo proyecto de coalición.

La ausencia de Yolanda Díaz también se produce en un contexto en el que las formaciones no quieren entrar ahora en el liderazgo de la futura candidatura. La propia ministra no ha aclarado si aspira a repetir como cabeza de lista. Yolanda Díaz ha reiterado que "ahora no toca hablar de nombres" para encabezar listas y que sería "imprudente" abrir esta discusión.

En el acto del sábado, los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU) oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar. En cuanto a esto, Díaz ha dicho que la unidad a la izquierda del PSOE "no va de sumas, no va de nombres, va de otra cosa mucho más profunda, que es cambiar el estado de ánimo", y confía en que el nuevo proyecto de Sumar "sirva para movilizar a la izquierda" ante el PP y Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.