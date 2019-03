Leguina: "La victoria de Merkel es un desastre para Europa"

Joaquín Leguina ha analizado en Espejo Público los temas de actualidad entre los que destacan las recientes elecciones alemanas por la que Angela Merkel ha sido reelegida como canciller de Alemania, o la operación a la que se someterá el Rey este martes.

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la victoria de Merkel a "Europa le ha venido muy mal", incluso se atreve a asegurar que "es un desastre" porque "esta señora está liderando un nuevo movimiento nacionalista". Sin ningún tipo de reparo sostiene que "no es un personaje que me caiga bien políticamente", aunque considera que a España no le va a afectar tan rápidamente.

Sobre la operación del Rey dice que no se ha enterado de mucho porque "estaba trabajando" en el momento de la noticia, aunque se ha remontado a una frase de Ignacio de Lozoya para afirmar que sobre los rumores de abdicación él considera que "lo mejor es no mover pieza". Además, ha añadido que la decisión de operar en España al monarca ha sido la adecuada.

También crítico se ha mostrado ante el escenario independentista en Cataluña que defienden algunos partidos y ha asegurado que "el nacionalismo es una ideología agresiva, sobrepasada y mentirosa". Sobre la postura del PSC ha asegurado que él si no se bajan del "derecho a decidir rompo con usted".