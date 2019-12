Lambán y Page prefieren evitar a los "indeseables" y "desestabilizadores" de ERC

Dos presidentes de comunidad socialistas, que dirigen también el partido en Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page han reiterado sus dudas sobre la conveniencia de pactar con ERC la investidura. Y desacreditan las afirmaciones del Defensor del Pueblo catalán sobre la situación de la sanidad, creen que forma parte de la estretegia independentista contra todo lo español.

Lambán: ERC partido indeseable para la estabilidad

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado de “locura” las palabras del Defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, quien aseguró que el déficit sanitario de la Comunidad se debe a los pacientes procedentes de otras regiones. Para el líder aragonés, estas declaraciones son “un ejemplo más de la vesania en la que está inmerso el independentismo catalán”. Lambán también ha vuelto a pedir la abstención de Ciudadanos para desbloquear el “diabólico laberinto” en el que está atrapada la política española. El también secretario general del PSOE-Aragón -quizá llevado por “una ingenuidad digna de la mejor causa”, según ha declarado él mismo en Alagón-, sigue confiando en que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reúna con Inés Arrimadas, llamada a sustituir a Albert Rivera al frente de la formación naranja, para hacer “innecesario” el concurso de un partido tan “indeseable” de cara a la gobernabilidad como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Page: estabilidad en manos de desestabilizadores

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha abogado por la necesidad de no dejarse engañar por las "cortinas humo" que se están lanzando en Cataluña, para tapar "la negligente gestión del independentismo". Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo autonómico castellanomanchego, después de que en una entrevista radiofónica con la Cadena SER, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, haya achacado el déficit de la sanidad catalana al "sobrecoste" de atender pacientes de otras comunidades autónomas. García-Page ha tildado de "chiste" que la comunidad autónoma con más financiación del Estado, de hasta 62 millones de euros, para atender a pacientes externos haga "toda una cortina de humo" para explicar su déficit de gestión. Ha afirmado que "las mentiras independentistas" ponen de manifiesto que "son unos "egoístas, instalados en que España les roba", y ha detallado que Castilla-la Mancha atiende a 29.000 catalanes al año en los servicios de Atención Primaria y Urgencias. "Preferiría que la estabilidad política en España no pase por los desestabilizadores", ha señalado el presidente castellanomanchego, quien ha añadido que "quien tiene por oficio desestabilizar, no puede formar parte de un planteamiento de estabilidad", independientemente de que la coyuntura política actual exija salir del desbloqueo "cuanto antes".