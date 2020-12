Más de dos tercios aprueba el mensaje de Navidad del rey Felipe VI y la alusión a su padre

El mensaje de Navidad del rey Felipe VI este año era uno de los más comprometidos por la expectación generada y por las informaciones sobre su padre, el rey Juan Carlos. Unas expectativas alimentadas desde ámbitos políticos, sobre todo desde Unidas Podemos, pero también por parte de diferentes miembros del Gobierno aludiendo a la posibilidad de que la polémica sobre el rey emérito debía entrar en el tradicional mensaje de final de año.

Muy esperado

Todos estos antecedentes convirtieron este año el tradicional mensaje en uno de los más esperados y así ha sido. Según una encuesta publicada por el diario 'La Razón', más de un 73 por ciento considera que "tenía más interés este año que en otros anteriores". Solo un 23 por ciento responde que no. El grupo de población entre los 35 y los 55 años son los que más lo esperaban, un 83,2 por ciento.

Planteamiento adecuado

La otra cuestión, las referencias o no a los problemas con Hacienda y las investigaciones judiciales del rey emérito, fueron respondidas por Felipe VI sin mencionar a su padre, con esta frase: "Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones; y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares". Un 73,6 por ciento considera que "fue la adecuada". Lo piensan todos los grupos preguntados, desde los más jóvenes, un 70 por ciento, los de mediana edad (76,8%) y los más mayores con un 72,6 por ciento. Solo un 13,9 por ciento no lo vio adecuado y un 12,5 por ciento no tiene opinión o no contesta.