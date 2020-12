El rey Felipe VI antepone la Constitución y la Corona a cualquier vínculo personal o familiar en su discurso de Nochebuena

El rey Felipe VI ha comenzado su mensaje de Navidad recordando a las víctimas del coronavirus y a todos sus familiares y quienes luchan contra esta terrible enfermedad.

"Muchas familias no os habéis podido reunir esta noche como teníais pensado por las medidas sanitarias; y en miles de hogares hay un vacío imposible de llenar por el fallecimiento de vuestros seres queridos, a los que quiero recordar con emoción y con todo respeto. Un recuerdo que llena de sentimientos muy profundos nuestros corazones. Y también, en estos momentos, muchos ciudadanos lucháis contra la enfermedad o sus secuelas en vuestras casas, en hospitales o en residencias. A todos os envío especialmente hoy mi mayor ánimo y afecto", ha indicado el rey Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad.

Felipe VI ha calificado el 2020 como "un año muy duro y difícil", en el que "el virus ha irrumpido en nuestras vidas trayendo sufrimiento, tristeza o temor".

El discurso de Felipe VI ha hecho referencia a la complicada situación económica y social que viven miles de españoles por culpa de la epidemia del coronavirus.

"Muchos ciudadanos y familias vivís la angustia del desempleo o la precariedad; la angustia de apenas llegar a cubrir las necesidades básicas; o sentís la tristeza de tener que abandonar un negocio al que habéis dedicado vuestra vida", ha indicado Felipe VI.

Ante esta "situación grave", Felipe VI ha hecho un llamamiento a afrontar el futuro "con determinación y seguridad", teniendo "confianza en nuestro país y en nuestro modelo de convivencia democrática".

"Ni el virus ni la crisis económica nos van a doblegar", ha afirmado Felipe VI en su mensaje de Navidad.

Respecto a la situación sanitaria, el rey Felipe VI ha realizado un reconocimiento a la labor de los sanitarios "por su enorme esfuerzo, su extraordinaria profesionalidad y su gran humanidad con los enfermos".

"La superación de esta enfermedad llegará gracias a la ciencia y a la investigación. Los nuevos tratamientos cpontra el virus y el desarrollo de las vacunas que están em marcha nos ofrecen ya una gran esperanza", ha explica Felipe VI.

En su mensaje de Navidad, Felipe VI ha incidido en llamar a la "responsabilidad individual" como un elemento "imprescindible" y un "instrumento eficaz" en la lucha contra el coronavirus.

Felipe VI también ha analizado durante tradicional discurso de Nochebuena la situación y crisis económica en España, "el otro gran problema" que hay que evitar "derive en una crisis social".

"Las personas y las familias deben ser nuestra preocupación fundamental. Especialmente nuestro jóvenes su nivel de desempleo es altísimo, y no pueden ser los perdedores de esta situación. Nuestra juventud merece tener la formación más adecuada, crecer personal y profesionalmente, y poder llevar a cabo sus proyectos. España no puede permitirse una generación perdida", ha aseverado Felipe VI.

Para lograr recuperar la economía española, Felipe VI ha indicado en su discurso de Navidad que "es decisivo fortalecer el tejido empresarial y productivo, industrial y de servicios".

"El reconocimiento y el apoyo a nuestras empresas, la protección a nuestros autónomos y comerciantes, tan golpeados estos meses, será imprescindible para crear empleo, ese empelo que tanto necesita nuestro país", ha asegurado Felipe VI.

En el mensaje de Navidad, Felipe VI ha hecho un llamamiento una "gran esfuerzo nacional" para recuperarnos del golpe de la epidemia del coronavirus en España y ha reconocido la labor de todos y cada uno de los españoles para mantener "a España en pie".

"Contamos, por tanto, con una sociedad fuerte y también con un Estado sólido. Durante todo este tiempo, tanto los servicios públicos y básicos, como las empresas en sectores esenciales han funcionado bien, procurando poner todos los medios a su alcance. La pandemia nos ha revelado aspectos que necesitan ser mejorados y reforzados, pero también nos muestra nuestras fortalezas con Estado avanzado", ha indicado el rey Felipe VI.

El mensaje de Felipe VI ha recordado también el papel básico de Europa y la Unión Europea en la salida a la crisis generada por el coronavirus.

"La Unión nos ofrece una oportunidad histórica para progresar uy avanzar; abre una época para que España se una en un proyecto común para modernizar nuestra economía; adaptar nuestras estructuras productivas a la nueva revolución industrial, tecnológica y medioambiental que vivimos", ha afirmado Felipe VI.

"Nuestra Constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida"

En su discurso de Nochebuena, Felipe VI ha ensalzado la Constitución como un escudo para afrontar la incertidumbre provocada por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la epidemia del coronavirus.

"Nuestra Constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida, nuestra visión de la sociedad y del ser humano; de su dignidad, de sus derechos y libertades. Una Constitución que todos tenemos el deber de respetar; y que en nuestros días, es el fundamento de nuestra convivencia social y política; y que representa, en nuestra historia, un éxito de y para la democracia y la libertad", ha asegurado Felipe VI.

Felipe VI ha explicado que "los avances y el progreso" logrados durante la democracia son "el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones".

Felipe VI antepone la Constitución y la Corona a cualquier vínculo personal o familiar

En su discurso de Navidad, Felipe VI también ha dejado claro que junto a los "principios democráticas" y "el cumplimiento de las leyes" es necesario garantizar "los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad".

Felipe VI ha recordado las palabras que pronunció ante las Cortes Generales en su proclamación en 2014, dejando claro que la Constitución y la Corona están por encima de "cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".

"Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como Jefe de Estado y con espíritu renovador que inspira mi Reinado desde el primer día", ha afirmado Felipe VI.

El discurso de Felipe VI ha finalizado con un mensaje de esperanza y optimismo tras los malos momentos vivido en 2020 de cara al futuro y resaltando que "España es un país extraordinario", con "una enorme riqueza y diversidad cultural".

"No somos un pueblo que se rinda o que se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación, y en cada casa lo sabéis bien, Pero estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante. Con todos y para todos. Y, como Rey, yo estaré con todos y para todos, no solo porque es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos vosotros, con España", ha concluido Felipe VI.