Los audios que demostrarían que Vox conocía las presuntas irregularidades de Revuelta

Este lunes, el diario 'El Mundo' ha publicado los audios de una conversación que tuvo lugar entre la secretaria general de Vox, Montserrat Lluis y Pablo González Gasca, el secretario general de Revuelta.

Según muestran estos audios, la intención de Vox era la de liquidar esta asociación para ocultar el problema antes de que la prensa se enterase. En el diálogo, la responsable de Vox reconoce que Revuelta le "preocupa", añadiendo que "tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular". Además, Lluis afirma que para gobernar España deben "funcionar de manera profesional y limpia".

De hecho, antes de que se produjera este choque entre ambas organizaciones, Lluis le indicó a González que "Si no podemos tener la tranquilidad de que todo está bien, tenemos que romper con Revuelta. Y no es lo que queremos". González le preguntó entonces a la responsable de Vox si el partido "se conformaría con una auditoría de Deloitte", a lo que Lluis respondió que "totalmente. Si las cosas no están bien, compartidlo, pero no para denunciaros". Sin embargo, el caso acabó saliendo a la luz. Deloitte es una firma global líder en servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero entre otros asuntos.

Sobre el líder del partido, Santiago Abascal, ha afirmado que el hecho de no tener información lo "pone como una moto".

Vox rompe con Revuelta

Vox denunció la semana pasada a la organización juvenil Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por el presunto desvío de fondos recaudados para los afectados tras la DANA.

El pasado viernes, Arturo Villarroya, ex vicepresidente de la organización y asistente de Vox en el Parlamento Europeo, y Javier Esteban, ex vocal de Revuelta, comunicaron públicamente a través de sus redes sociales la falta de transparencia en la contabilidad de la entidad juvenil.

Señalaron que podrían haberse cometido irregularidades en la gestión de los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la DANA o en el pago de impuestos, y por ello interpusieron una denuncia ante la Fiscalía el pasado 30 de noviembre y se desvincularon de la organización.

Según ha publicado el diario La Razón, sus responsables habrían considerado que todo podría tratarse de una maniobra para su integración en el partido. "Os van a cascar refundación para controlarnos(…) No quieren fiar nuestra buena voluntad a Revuelta", habría afirmado Arturo Villarroya.

Aunque el organismo funcione de manera independiente, su ideología es afín a la de Vox. Fundada en 2023 por cinco antiguos miembros de Vox y protagonista de las protestas en Ferraz, ha negado las acusaciones, aunque no ha mostrado información alguna sobre los datos de la gestión de sus cuentas.

