Junts sale al rescate del Gobierno y se abstiene para tumbar la iniciativa del PP sobre el cierre de las nucleares

Las 7 abstenciones de Junts salvan al Gobierno y el Congreso rechaza la enmienda con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 172 en contra (PSOE, Sumar, ERC, PNV y mayoría del grupo mixto).

Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras en el Congreso

Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras en el CongresoEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

El pleno del Congreso ha rechazado la iniciativa del PP para suprimir la fecha de cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

La enmienda incorporada por el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible no ha salido adelante debido a las siete abstenciones de Junts, que salvan al Gobierno después de declararle la 'guerra' anunciando la ruptura total con el PSOE y enmiendas a la totalidad en todas sus leyes.

La iniciativa popular sobre la vida de las nucleares ha sido tumbada en el Congreso de los Diputados con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 172 en contra (PSOE, Sumar, ERC, PNV y mayoría del grupo mixto).

Junts, al rescate del Gobierno

Junts, cuya portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, llamaba "cínico e hipócrita" a Sánchez este miércoles, solo 24 horas después sale al rescate del Ejecutivo para impedir que salga adelante la propuesta de los populares, tan solo apoyada por Vox y UPN.

El Abogado de la UE avala la amnistía

La votación se producía curiosamente poco después de que el abogado general de la Unión Europea avalara la ley de amnistía al dictaminar que no afecta a los fondos europeos ni choca con la ley antiterrorismo.

Considera que solo vulnera una parte de la legislación de la UE relativa a los plazos y las partes. El Gobierno lo considera una "victoria rotunda".

Sin embargo, Carles Puigdemont no se muestra tan confiado y advierte de que la última palabra la tienen los jueces que buscan salvar "la patria".

