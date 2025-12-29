Las familias afectadas por el naufragio en Indonesia emiten un comunicado tras hallar un cadáver: "Momentos de indescriptible dolor"

Las familias afectadas por el naufragio de un barco turístico en Indonesia el pasado viernes ha confirmado en un comunicado que el cuerpo de la niña de 12 años hallado por residentes locales corresponde a una de las tres menores valencianas desaparecidas.

El cuerpo hallado corresponde a Lía, una de las menores que hasta ahora estaba desaparecida, hija de Andrea Ortuño y superviviente del naufragio.

El comunicado emitido por las familias

Este lunes, las familias afectadas han compartido un comunicado informando de lo ocurrido. "Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda", han señalado en el comunicado, en el que ruegan una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, que se preserve su identidad.

En dicho comunicado las familias comparten su dolor y piden respeto por la situación. "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han añadido.

Así mismo, las familias han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confían en que las labores de búsqueda continuarán. "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", han asegurado.

La menor de 12 años viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. Su madre, Andrea Ortuño, y una de sus hermanas pudieron ser rescatadas de la embarcación. Sin embargo, quedaron atrapados otro de sus hermanos, el marido de su madre --el entrenador de fútbol Fernando Martín-- y el hijo menor de éste, fruto de una relación anterior.

Bernabé se pronuncia sobre lo ocurrido

Bernabé se ha pronunciado sobre el naufragio en Indonesia en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por las novedades en este asunto tras su visita a la localidad valenciana de Riba-roja de Túria, afectada por el reciente episodio de lluvias en la Comunitat.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha destacado que tanto ayer como hoy son días "importantes" en la búsqueda de los desaparecidos, al tiempo que ha trasladado su apoyo a los familiares.

Bernabé ha indicado que ha tenido la oportunidad de hablar con la familia esta mañana y considera que hoy también es un día "importante" en las labores de búsqueda.

Ha explicado que en la zona donde se prevé que puede estar la embarcación hundida están todos los equipos de búsqueda y de rescate de Yakarta trabajando: "Lo único que podemos esperar y desear es que finalmente puedan encontrar los cuerpos que quedan pendientes de encontrar", ha dicho.

Por parte del Gobierno de España, ha añadido, "existe toda la coordinación y la colaboración con las familias para que puedan estar informadas y atendidas en un momento tan duro y tan terrible".

Desde Exteriores han aclarado en un comunicado que la Embajada española en Yakarta está prestando toda la atención consular a las personas afectadas y haciendo seguimiento permanente de las labores de rescate. El Gobierno de España ha agradecido a las autoridades indonesias su "implicación" en la búsqueda.