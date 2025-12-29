El Gobierno autoriza la compra de material militar a Israel porque "no hay alternativas inmediatas"

"Consolidamos el embargo total de armas a Israel", anunciaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros el pasado 23 de septiembre. En materia de defensa y tecnología, el Gobierno prohibía las importaciones de origen israelí y las exportaciones hacia el país de oriente.

Sin embargo, tres meses después, el Gobierno de España ha autorizado transferencias de material militar de Israel porque "no hay alternativas inmediatas". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que los productos sean armas, asegurando que se trata de componentes técnicos para Airbus.

Para que la compañía aeronáutica pueda exportar materiales específicos, y continuar su trabajo, "necesita esa tecnología israelí", la cual se utiliza con "una finalidad industrial, comercial y la exportación", explica Robles, que añade que "para nada está relacionado con el ámbito de las armas".

El pasado martes, el Consejo de Ministros autorizó esta transferencia que, según exponen, es de carácter excepcional para proyectos aeronáuticos "con gran potencial industrial y exportador". Ponen de referencias las aeronaves lideradas por Airbus A400M, A330MRTT y C295 y el dron SIRTAP, las cuales concretan que "se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción", así como "preservar miles de empleo de alta cualificación en España".

La ministra menciona a Airbus como una expresa dedicada a exportaciones en otros países en ámbito industrial, además de puestos de trabajo, aclarando que "en ningún caso" transfieren "material armamentístico".

Además, ha sido tajante al negar que España ha comprado armas a Israel, especificando que se trataba de tecnología para determinados programas. Así mismo, recuerda que su ministerio se encuentra en un plan de desconexión de la tecnología israelí con el objetivo de que sea la industrial nacional la dedicada esos proyectos.

Apoyo a Ucrania

Por otra parte, Robles insiste en que Europa tiene que continuar apoyando a Ucrania y conseguir una paz duradera con unas condiciones que tiene que decidir Kiev, no Putin. No obstante, las reuniones por llegar a un acuerdo de paz continúa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir los 20 puntos del acuerdo de paz. El norteamericano definió de "excelente" la reunión, anunciando que "estamos al 95% de lograr un acuerdo".

Aunque antes de se encuentro con Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con Putin. Sobre esa llamada aseguró que "Rusia va a ayudar. Rusia quiere ver a Ucrania triunfar de una vez por todas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.