Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

La República Francesa sospecha que el servicio secreto de Marruecos es el nexo de unión entre el espionaje con Pegasus que investiga la Justicia gala y el que se llevó a cabo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros y que intenta esclarecer la Audiencia Nacional.

Finalmente y según ha podido saber Antena 3 Noticias, el país presidido por Emmanuel Macron ha enviado al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama la respuesta a la comisión rogatoria cursada para avanzar en la instrucción de la causa y que fue solicitada hace diez meses.

En el intercambio de correspondencia entre las autoridades judiciales francesas responsables de tramitar la petición de auxilio judicial del juez Calama del pasado mes de febrero (en relación a la empresa israelí NSO Group, encargada del desarrollo del programa espía) se señala que "la comparación de los datos franceses y españoles ha permitido identificar dos marcadores idénticos", afirma Francia

"Lo que deja suponer autores comunes", tanto en el espionaje llevado a cabo en Francia como en el que tenía como objetivos a Sánchez y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura ( Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente). "¿Los servicios marroquíes?", se pregunta el magistrado francés.

Además, el mensaje destaca que aunque la Orden Europea de Investigación cursada desde la Audiencia Nacional aún no ha llegado a las manos del magistrado francés "no hay dificultad para ejecutarla", pero asevera que están dando "vueltas" a la vista de la coincidencia entre ambos espionajes, presuntamente con autores coincidentes. Sin embargo, con respecto a la sospecha de Marruecos como artífice de la observación, "tampoco es posible ninguna identificación", añaden desde Francia.

Calama solicitó el pasado febrero auxilio judicial al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París responsable de la investigación por la infección con el programa Pegasus en el país vecino, con el objetivo de recabar más información sobre el control interno del software que llevaba a cabo NSO Group, que cumplimentó todos esos datos a las autoridades francesas.

Pero las tareas de comprobación del Tribunal Judicial de París han experimentado ciertas dificultades, pues según refiere en uno de esos correos el magistrado español de enlace en Francia, la Audiencia Nacional no pudo hacer llegar al tribunal galo los cinco archivos de información "probablemente debido a su tamaño en megabytes", por lo que finalmente esa ingente información tuvo que enviarse en varios correos electrónicos por separado.

