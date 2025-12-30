Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Incendio

Muere una mujer tras el incendio en una vivienda de Crevillent

El fuego obligó a evacuar a todo el edificio y dejó seis personas rescatadas, dos de ellas trasladadas al hospital.

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital B&aacute;sico en Alicante

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en AlicanteEuropa Press

Publicidad

Una mujer de 25 años ha muerto tras resultar herida de gravedad en el incendio declarado en una vivienda del municipio alicantino de Crevillent. La joven fue una de las seis personas rescatadas el lunes por la tarde y murió horas después en el Hospital del Vinalopó, según han confirmado este martes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se produjo poco antes de las 20.00 horas en un piso situado en la segunda planta de un edificio de tres alturas ubicado en la calle Al-Shafra. El incendio generó una gran cantidad de humo y llamas, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencia y a evacuar a todos los vecinos del inmueble.

Atención sanitaria de urgencia

La víctima fue localizada en el interior de la vivienda y atendida por el equipo médico de urgencias movilizado por el CICU. Según las mismas fuentes, la mujer presentaba una parada cardiorrespiratoria, por lo que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y diversas técnicas de estabilización.

El equipo sanitario logró recuperarla en dos ocasiones y fue trasladada de urgencia al Hospital del Vinalopó, en la ciudad de Elche. Pese a los esfuerzos médicos, la joven falleció posteriormente en el centro hospitalario.

Otro de los afectados, un hombre de 33 años, también fue rescatado del interior del edificio y atendido por inhalación de humo. Fue evacuado al Hospital de Elche, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, según han indicado fuentes sanitarias.

Evacuación del edificio y labores de rescate

El incendio obligó a desalojar por completo el inmueble, ante la intensidad del humo y la propagación de las llamas. En total, seis personas tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia. Cuatro de ellas fueron evacuadas por la fachada del edificio, mientras que las otras dos, la joven fallecida y el hombre de 33 años, fueron localizadas y sacadas por el interior del inmueble.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha señalado que el fuego originó "una gran cantidad de humo y llamas", lo que dificultó las tareas de intervención. Además de las personas afectadas, un perro también resultó intoxicado por inhalación de humo, aunque logró recuperarse tras la actuación de los equipos de emergencia.

Una vez extinguido el incendio y asegurada la zona, los bomberos procedieron a ventilar el edificio y a revisar las viviendas colindantes para descartar riesgos adicionales. Por el momento, no han trascendido las causas del fuego, que están siendo investigadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Roban la caja fuerte de un sorteo de una cesta valorada en 300.000 euros en Badajoz

Robo caja fuerte

Publicidad

Sociedad

Ambulancia de Extremadura

Muere un hombre de 83 años en un incendio en una vivienda de Hervás

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en Alicante

Muere una mujer tras el incendio en una vivienda de Crevillent

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Firma de acuerdo entre El Vaticano e Israel de reconocimiento mutuo
Efemérides

Efemérides de hoy 30 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de diciembre?

La niña sevillana con parálisis cerebral podrá caminar gracias a un traje terapéutico
Buena noticia

Celeste, la niña sevillana con parálisis cerebral que podrá caminar gracias a un traje terapéutico

Un vecino de Irun entre los tres fallecidos por el alud en Panticosa, y herida una esquiadora de Ordizia
Alud panticosa

Un hombre de Irún, un pediatra del Hospital de Huesca y su pareja: los tres fallecidos por un alud en Panticosa

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 13:00 horas y las víctimas estaban practicando esquí travesía.

Imagen de archivo del exterior del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla.
Muerto abandono

Muere un hombre abandonado en las puertas del hospital de Valme en Sevilla

La investigación contempla diferentes posibilidades basadas en los testigos de los hechos y las grabaciones de las cámaras de vigilancia del hospital.

Administración de Lotería

Archivada la investigación contra el lotero de Lugo por simular un robo a sí mismo

Las impactantes imágenes de la búsqueda de los muertos en Panticosa

Las impactantes imágenes de la búsqueda de desaparecidos tras la tragedia en Panticosa, Huesca

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a que ibas a entrar ilusionado?"

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a decir que ibas a entrar ilusionado?"

Publicidad