Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Amnistía

El abogado general de la UE avala la ley de amnistía, que solo vulnera una parte de la legislación relativa a los plazos y las partes

Considera que la ley de amnistía no afectó a los fondos de la UE, no se opone a la ley antiterrorismo y "no constituye una autoamnistía".

Puigdemont

El abogado general de la UE avala la ley de amnistía, que solo vulnera una parte de la legislación relativa a los plazos y las partes | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Actualizado:
Publicado:

El abogado general de la Unión Europea ha avalado este jueves la ley de amnistía, aunque dictamina que hay ciertos puntos de la ley que podrían vulnerar la legislación europea.

Considera que la ley de amnistía no afectó a los fondos de la Unión Europea y que tampoco se opone a la ley antiterrorismo, avalando amnistiar a los independentistas de los CDR acusados de terrorismo.

Además, dictamina que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social" y considera, al contrario que la Comisión Europea, que "no constituye una autoamnistía".

Lo que sí vulneraría las leyes europeas

Sin embargo, el abogado cree que hay ciertas disposiciones que sí vulnerarían la legislación europea, como es el hecho de que se conceda un plazo máximo de dos meses para averiguar si los gastos afectan a los intereses de Europa, o que tan solo Fiscalía y administraciones públicas puedan recurrir el archivo de las actuaciones.

No considera conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en un plazo máximo de dos meses, aún cuando hayan consultado al TJUE y todavía no haya resuelto.

Es por lo que aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", teniendo en cuenta las conclusiones publicadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Junts carga contra Sánchez tras pedirles que dejen de "abonarse al bloqueo": "Es un cínico y un hipócrita"

Los diputados de Junts, Miriam Nogueras y Josep María Cruset, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a las 229 personas fallecidas como consecuencia de la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia de la que se cumple el primer año desde la tragedia. En el marco del aniversario el Gobierno se enfrenta a las preguntas de la oposición sobre las medidas que...

Publicidad

España

Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras en el Congreso

Junts sale al rescate del Gobierno y se abstiene para tumbar la iniciativa del PP sobre el cierre de las nucleares

Koldo hace chistorras

VÍDEO: Koldo se graba friendo chistorras en Benidorm

Puigdemont

El abogado general de la UE avala la ley de amnistía, que solo vulnera una parte de la legislación relativa a los plazos y las partes

el magistrado González Vega
Fiscal general

González Vega analiza el juicio al fiscal general: "La versión del fiscal ha sido persistente"

A3 Noticias de la Mañana (08-09-25) Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo
Leire Díez

La conversación entre Leire Díez y Pérez Dolset tras la imputación de Begoña Gómez: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

Pedro Sánchez y María Jesús Montero
PSOE

El Gobierno convoca a las autonomías para negociar la senda fiscal en plena tensión con Junts

Hacienda cita a las comunidades el lunes y prevé aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad y deuda en el Consejo de Ministros del martes.

Fiscal general
Fiscal General

García Ortiz denuncia una "actuación desleal" y niega haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Los investigadores insisten en el control total de Álvaro García Ortiz sobre la obtención de los correos del caso González Amador.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025

Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones para evitar dos años de "parálisis y desgobierno": "Su tiempo se ha acabado"

Miriam Nogueras

Junts carga contra Sánchez tras pedirles que dejen de "abonarse al bloqueo": "Es un cínico y un hipócrita"

Fiscal general del Estado

Los agentes de la UCO confirman que todos los mensajes del fiscal estaban borrados

Publicidad