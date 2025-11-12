Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Directo: Sánchez carga contra el PP por exigir elecciones anticipadas pero negarse a convocarlas en la Comunidad Valenciana

Sigue en directo la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso en directo.

Ángela Clemente
Publicado:

El pleno del Congreso celebra hoy una sesión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contraatacará con la relación PP-Vox y con la gestión de los servicios públicos de las autonomías del Partido Popular, a las críticas sobre corrupción e inestabilidad política del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. También se hablará del futuro de la legislaturasin el apoyo de Junts.

La intención de Sñnchez en este comparecencia ante la cámara a petición propia es informar de las últimas cumbres internacionales en las que ha participado, así como del Consejo Europeo de octubre y de la situación de los servicios públicos en España.

Financiación del PSOE

Feijóo volverá a exigir explicaciones por la financiación del PSOE y expondrá la situación provocada por Junts, que ha llevado al PP a dar por acabada la legislatura y a volver a pedir elecciones.

Por su parte, Pero Sánchez ya ha asegurado que pretende seguir hasta 2027 y que tiende la mano a todos, incluido Junts, para intentar seguir alcanzando acuerdos.

La Eurocámara acusa a Interior de obstrucción en el caso Barbate donde murieron dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

España

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Fiscal general del Estado

Los agentes de la UCO admiten que copiaron más datos de los autorizados en los registros del fiscal general

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

La Eurocámara acusa a Interior de obstrucción en el caso Barbate donde murieron dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha

Los Reyes, junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, en Zhongnanhai
Viaje de Estado

Los reyes Felipe y Letizia comparten cena con Xi Jinping y su esposa antes de la jornada clave de su visita de Estado a China

Leire Díez en el Senado
LEIRE DÍEZ

Los audios de Leire Díez con el fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE"

Amama
Cribados cáncer

Amama ya ha puesto 25 denuncias contra la Junta de Andalucía por la gestión de los cribados y anuncia doscientas más

La asociación eleva a 4.000 las afectadas y anuncia nuevas acciones; la Junta niega ocultación y defiende su gestión del programa de mamografías

Mazón asegura que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo
DANA

Carlos Mazón: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la DANA"

El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana se ha defendido, asegurando que él ya ha asumido su responsabilidad política, y que ahora le corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez explicar su inacción.

Pérez Llorca asegura que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

Pilar Alegría

El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

Miguel Tellado, portavoz del PP

Tellado confirma que Feijóo anunciará "muy rápido" al sucesor de Carlos Mazón

