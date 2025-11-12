Directo: Sánchez carga contra el PP por exigir elecciones anticipadas pero negarse a convocarlas en la Comunidad Valenciana

El pleno del Congreso celebra hoy una sesión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contraatacará con la relación PP-Vox y con la gestión de los servicios públicos de las autonomías del Partido Popular, a las críticas sobre corrupción e inestabilidad política del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. También se hablará del futuro de la legislaturasin el apoyo de Junts.

La intención de Sñnchez en este comparecencia ante la cámara a petición propia es informar de las últimas cumbres internacionales en las que ha participado, así como del Consejo Europeo de octubre y de la situación de los servicios públicos en España.

Financiación del PSOE

Feijóo volverá a exigir explicaciones por la financiación del PSOE y expondrá la situación provocada por Junts, que ha llevado al PP a dar por acabada la legislatura y a volver a pedir elecciones.

Por su parte, Pero Sánchez ya ha asegurado que pretende seguir hasta 2027 y que tiende la mano a todos, incluido Junts, para intentar seguir alcanzando acuerdos.

