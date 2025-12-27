Cuca Gamarra ve "irreversible" el desgaste del PSOE: "Pedro Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este sábado en un vídeo publicado por el PP, que el PSOE atraviesa un "desgaste irreversible" que, a su juicio, continuará reflejándose en futuras citas electorales, especialmente en comunidades como Aragón, Castilla y León y Andalucía. Según Gamarra, los candidatos socialistas en estos territorios "solo pueden aspirar a perder", en un contexto político que considera cada vez más favorable al PP.

"Cada vez que se vota el Partido Popular crece"

En dicho vídeo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha señalado que España se encuentra a punto de cerrar 2025 con un mensaje que, según ha dicho, llega de forma clara desde las urnas: "Cada vez que se vota, el Partido Popular crece", ha asegurado, citando como ejemplo las recientes elecciones en Extremadura, celebradas hace menos de una semana, que en su opinión, confirman una tendencia política "clara, constante y cada vez más contundente".

La dirigente popular ha defendido que el crecimiento del PP no responde a un hecho puntual ni a la casualidad, sino a una dinámica sostenida en el tiempo. En este sentido, ha subrayado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "gana apoyos", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido, según sus palabras, en "una máquina de perder elecciones".

Gamarra ha cargado duramente contra el Ejecutivo y contra el liderazgo de Sánchez, afirmando que en el entorno del PSOE "cada vez queda menos gente", aludiendo a imputaciones judiciales, derrotas electorales y tensiones internas. En este contexto, ha criticado al ministro Óscar Puente por sus enfrentamientos verbales. "En su lado del muro ya solo queda corrupción, degeneración y sanchismo”, ha declarado.

La vicesecretaria del PP ha vinculado la victoria en Extremadura con un fenómeno político más amplio: "El crecimiento del PP frente al desgaste del PSOE". Un desgaste que, según ha insistido, continuará en los próximos meses. Para Gamarra, esta situación explica que Pedro Sánchez "siga enfrascado en ofrecer oro, incienso y mirra a sus socios" para mantenerse en el poder, "siempre a costa de los españoles", ha admitido.

"Sánchez ha convertido esta navidad, en la más cara"

Durante su intervención, también ha criticado la gestión económica del Gobierno, asegurando que Sánchez ha convertido "esta Navidad en la más cara de la historia", mientras los problemas cotidianos se multiplican para la ciudadanía. Además, ha afirmado que 2025 ha estado marcado por una sucesión de escándalos que han afectado gravemente a la credibilidad de las instituciones, mencionando incluso denuncias "muy graves" ocurridas en el entorno del Palacio de la Moncloa.

Gamarra ha concluido asegurando que España "ya no quiere más sanchismo" y ha defendido que los resultados electorales desde 2022 avalan al PP que, según sus datos, ha ganado el 70% de los procesos electorales celebrados desde entonces. A su juicio, la victoria en Extremadura es "el comienzo de lo que está por venir en 2026" y "el principio del fin del sanchismo". "El cambio ya está en marcha, y ese cambio se llama Partido Popular", ha sentenciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP en su vídeo.

