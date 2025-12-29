La jueza de la DANA reitera a Feijóo que puede aportar también sus mensajes a Mazón y accede a que declare por videollamada

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este lunes un balance del año político ante los medios de comunicación. Durante la comparecencia, el dirigente popular ha asegurado que "2025 ha sido el peor año del peor Gobierno de este país".

En su intervención, Feijóo ha defendido también su actuación en relación con la investigación judicial sobre la DANA y ha asegurado que ha colaborado "al cien por cien" con la jueza que instruye la causa.

"Mi colaboración con la jueza es del cien por cien"

"Le he dado a la jueza lo que me ha pedido, los mensajes que recibí de Mazón. Yo no he borrado nada, ni he cambiado de móvil. Mi colaboración con la jueza es del cien por cien, no me voy a callar cuando me pregunte, ni voy a decir que produce autos prevaricando", ha asegurado.

Además, ha mostrado su disposición a entregar también las conversaciones que mantuvo con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, si así se lo requiere la magistrada. "Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que, si la jueza me lo pide, no tendré ningún problema en dárselo", ha afirmado.

Las declaraciones del líder popular llegan después de que los socialistas valencianos le exigieran públicamente que hiciera públicas de forma íntegra las conversaciones que intercambió con Mazón durante el episodio de lluvias torrenciales. Feijóo ha insistido en que no ha borrado mensajes ni ha cambiado de teléfono móvil, marcando distancias con otros casos recientes que han afectado al Gobierno. "Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez", ha señalado, en alusión al caso del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

La jueza exige todos sus mensajes con Mazón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, testificará de manera telemática en la investigación judicial sobre la DANA, sin necesidad de acudir al juzgado de Catarroja. La magistrada que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, ha aceptado este lunes su solicitud de declarar desde su despacho en el Congreso mediante videoconferencia.

Como condición, la jueza ha solicitado que Feijóo aporte todos los mensajes de WhatsApp intercambiados con el ex presidente valenciano Carlos Mazón. La decisión se produce a pesar de que la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA había pedido que el líder del PP compareciera presencialmente. La magistrada ha subrayado que otros testigos "han tenido que desplazarse desde lugares más alejados", pero que la petición de Feijóo se ajusta a la normativa vigente, por lo que se permite la declaración telemática.

Feijóo rechaza las peticiones de dimitir

El líder de la oposición ha rechazado de forma tajante las peticiones de dimisión, solicitadas el pasado viernes públicamente por la portavoz Elma Saiz. "¿Por qué tengo que dimitir?, ¿Por decir la verdad?, ¿Por colaborar con la jueza?, ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha cuestionado.

El balance del año de Feijóo

El líder del PP ha enmarcado este análisis en el cierre del año político y en la necesidad, ha dicho, de rendir cuentas ante los ciudadanos. Su intervención ha combinado referencias generales a la situación del país con críticas concretas a la actuación del Ejecutivo, en una línea que ha mantenido durante los últimos meses desde la oposición.

"Estamos inmersos en una encrucijada histórica. La reparación de España debe ser la causa común que impulse la España del siglo XXI. 2026 será el año del cambio", ha sentenciado el líder de la oposición al final de su intervención.

