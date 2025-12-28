Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TEMPORAL

Pedro Sánchez pide a los ciudadanos "máxima precaución" ante el temporal

La situación es especialmente preocupante en Andalucía, donde continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas, y en Valencia, donde sigue el aviso rojo por fuertes precipitaciones.

Pedro S&aacute;nchez

Pedro SánchezEFE

Marta Alarcón García
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este domingo un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la "máxima precaución" ante el fuerte temporal de lluvias que afecta a distintos puntos del país y que ha provocado inundaciones, desalojos y la desaparición de varias personas en Andalucía. El jefe del Ejecutivo ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y de informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Sánchez ha aconsejado a la población consultar la información actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de los organismos de protección civil. Asimismo, ha agradecido "la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía" en unas condiciones especialmente complicadas por la intensidad de las lluvias.

El temporal, que ha golpeado con fuerza durante esta noche, ha tenido especial incidencia en la provincia de Málaga, donde se han producido desalojos preventivos y numerosas inundaciones. Las precipitaciones han anegado calles, carreteras y viviendas, obligando a la intervención de bomberos, policías locales y efectivos de la Guardia Civil para auxiliar a los vecinos afectados.

Dos desaparecidos en Andalucía

La situación es especialmente preocupante en Andalucía, donde se mantiene la búsqueda de dos personas desaparecidas a causa de las intensas lluvias caídas en las últimas horas. Uno de los desaparecidos se encuentran en el municipio malagueño de Alahurín el Grande, mientras que la segunda persona fue vista por última vez en el término municipal de Íllora, en la provincia de Granada. La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo de búsqueda, con la participación de equipos especializados y el apoyo de medios terrestres.

Aviso rojo en Valencia

La preocupación crece también en la provincia de Valencia, donde la Aemet ha elevado a nivel rojo hasta las 20:00 horas el litoral sur de la provincia, por precipitaciones que podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. La Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de esta zona, advirtiendo de que el episodio de lluvias seguirá activo durante la tarde de este domingo.

Carreteras cortadas

Además, este temporal coincide con la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad, y está afectando de forma notable a las carreteras. A las 14:00 horas de la tarde de este domingo, seis carreteras secundarias permanecían cortadas por fuertes precipitaciones en Córdoba, Almería, Murcia, Girona y Castellón.

La nieve y el hielo también están afectando a 13 carreteras secundarias, con 9 tramos totalmente cerrados, principalmente en zonas de montaña de Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Barcelona y Navarra. Permanecen cerradas vías como la AL-5402, varias carreteras de Sierra Nevada, la SD-2 (Asturias), la DSA-191 (Salamanca) y las NA-2011 y NA-2012 (Navarra). En otras carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y hay limitaciones de velocidad.

