Santos Cerdán deja de cobrar la indemnización por cese del Congreso tras percibir 19.000 euros

El Congreso ya ha acabado de pagar la indemnización por cese que le correspondía al que fue exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mientras era diputado. Esa indemnización le ha permitido percibir casi 19.000 euros en pagos mensuales, la mayoría de los cuales ha cobrado mientras estaba encarcelado en Soto del Real.

Cerdán dejó su escaño el pasado 16 de junio, 14 días antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública.

El Congreso reconoció definitivamente su derecho a cobrar este finiquito el 11 de julio, momento en el que el beneficiario estaba en la cárcel de la que salió en noviembre.

Tal y como han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press, se le concedió por un periodo de seis meses que se cumplen ahora. Esto quiere decir que diciembre es el último mes que va a cobrar el exdirigente socialista.

El PP intentó que el Congreso no pagara a Santos Cerdán

Esta indemnización trajo consigo polémicas. El PP intentó que la Cámara Baja no abonara esa indemnización, pero la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, desoyó esa petición apoyándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

El primer partido de la oposición sustentó su solicitud de dejar sin finiquito a Cerdán alegando que el exdiputado habría ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar.

Se trata de una de las presuntas sociedades adjudicatarias de la trama por la que también se investiga al antiguo asesor ministerial Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, que está en prisión preventiva y, aunque mantiene su escaño, tiene suspendidos sus derechos como diputado y no puede ni votar ni percibir su sueldo de parlamentario.

El partido liderado por Feijóo argumentó que, en el caso de que se confirmase que Cerdán había ocultado su participación en Servinabar, no habría podido ejercer como diputado, ya que significaría el incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y de declaraciones sobre actividades y bienes.

Sin embargo, los letrados de la Cámara concluyeron que el exdirigente socialista sí podría percibirla siempre que cumpliera con las condiciones establecidas para todas sus señorías, ya que esta indemnización es un "derecho" de los exparlamentarios y no una "concesión graciable".

Tras comprobar que Cerdán cumplía los requisitos, la Secretaria General del Congreso aprobó la concesión de la indemnización.

Nadie está cobrando la ayuda

Esta indemnización puede cobrarse durante un máximo de dos años y se paga mes a mes. Los exparlamentarios deben comunicar a la Cámara correspondiente si su situación de ingresos varía, puesto que si empieza a percibir un sueldo, dieta o pensión, dejaría de cobrar ese finiquito.

Según los últimos datos facilitados por la Cámara Baja, desde la existencia de este finiquito lo han solicitado un total de 855 parlamentarios. En concreto, lo han pedido 507 diputados y 348 senadores.

El último diputado que percibía esta ayuda, antes que Cerdán, fue el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.