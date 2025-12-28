El PP felicita al PSOE por el Día de los Inocentes: "La broma se cuenta sola"

El partido liderado por Núñez Feijóo ha aprovechado el Día de los Santos Inocentes para bromear sobre la situación actual del PSOE. En este caso, el PP ha publicado un vídeo en X en el que aparecen el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el exsecretario socialista, Santos Cerdán, o el que fue candidato socialista en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo.

Prácticamente todas las personas que aparecen en el vídeo pertenecen o han pertenecido al PSOE, a excepción de Silvia Intxaurrondo, periodista de TVE, y de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

En dicho vídeo, recopilan varias declaraciones que han hecho estas personas desde que comenzó la investigación por los presuntos casos de corrupción que azotan al PSOE. El PP ha denunciado estos casos y en la publicación asegura que "la broma se cuenta sola".

El juez cita a la exmujer de Koldo a declarar como investigada el 20 de enero

La publicación de este vídeo en la cuenta del PP en X coincide con la citación como investigada a Patricia Uriz, exmujer de Koldo García. Tal y como argumentó el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tendrá que declarar el próximo 20 de enero.

De esta manera, Moreno llama a la exmujer de Koldo para interrogarla en el marco de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y no por los pagos en metálico del PSOE.

El pasado mes de junio, Ismael Moreno se negó a cerrar la investigación contra Úriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales. Por su parte, la exmujer de Koldo solicitó que la investigación fuese archivada, incidiendo en que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación en la trama.

Tal y como recoge Europa Press, Moreno ha detallado que "aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales".

El juez se mostró a favor de la postura de la Fiscalía, que le recordó los informes que apuntan a "maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma". En concreto, hace referencia a una búsqueda de "asesoramiento legal" con el objetivo de que una vivienda "sea donada a Koldo García".

El auto expresa que "no procede al sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada".

Los pagos en efectivo del PSOE

A Patricia Uriz también se le relaciona con los pagos en efectivo del PSOE. Una de las claves que apunta a ello es una conversación entre Koldo y su exmujer, donde ella le dice que ya tenía el sobre de Ferraz. Durante la etapa de Ábalos como ministro, él vivía en una residencia ubicada en la calle Balbina Valverde. Esa dirección es, precisamente, a la que podría haber aludido la mujer de Koldo cuando preguntó si le llevaba en el coche a Balbina.

