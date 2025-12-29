Elma Saiz se niega a terminar con la legislatura aunque no se aprueben los Presupuestos

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que la legislatura no terminará "de ninguna manera" aunque no se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Según ha reconocido en una entrevista en la Cadena SER: "Todavía quedan muchos desafíos por solventar, y hay mucho que se puede hacer sin necesidad de aprobar leyes en el Congreso".

En dicha entrevista, Saiz ha sido preguntada por una información publicada por un medio español, en el que señalan a Sánchez de haber "pedido a sus ministros impulsar medidas sociales que no requieran tramitación parlamentaria". A lo que Saiz ha respondido: "Hay cuestiones que no necesitan un rango de ley, hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario, medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados".

En su opinión, el hecho de que no tengan rango de ley no las hace "menos válidas ni menos útiles" para mejorar la vida de los ciudadanos.

La ministra ha recordado que el Ejecutivo prevé presentar los Presupuestos en el primer trimestre de 2026, y ha señalado que actualmente se están manteniendo conversaciones con distintos grupos políticos, sin confirmar ni desmentir contactos con Junts.

"La legislatura no va a caer"

Saiz se ha mostrado clara en la entrevista, y ha asegurado que: "Aunque no haya Presupuestos, no va a caer la legislatura de ninguna manera", y ha subrayado que los mandatos tienen una duración de cuatro años, y que "aún queda mucho trabajo por hacer".

Además, la ministra ha defendido la estabilidad del Ejecutivo pese a los casos de corrupción que han salido a la luz: "No solo lo creo, lo estamos demostrando. La realidad de España es que se revisa al alza la previsión de crecimiento,se reducen los índices de pobreza, la temporalidad está en cifras más bajas, o que hay 22 millones de afiliados", ha sentenciado.

La ministra valora las elecciones de Extremadura

En la entrevista, Elma Saiz ha sido preguntada por los resultados electorales de Extremadura, donde el PSOE ha pasado de 28 a 18 escaños, y Saiz ha admitido que no son los esperados y ha explicado que el partido "ha iniciado un análisis profundo, para entender el resultado y ajustar su estrategia a las demandas de la ciudadanía".

Al final del encuentro, ha sido preguntada por el desalojo de centenares de personas inmigrantes en Badalona, a lo que la ministra ha contestado: "Es un ejercicio de inhumanidad, de racismo y de xenofobia, que se ha producido además del silencio atronador del líder del PP".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.