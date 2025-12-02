Sánchez entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo dentro de las promesas pendientes con Junts

Junts llevaba tiempo avisando y cumplió con sus amenazas. Los posconvergentes anunciaron una ruptura con el PSOE. Carles Puigdemont alegó que el PSOE "no tiene voluntad para cumplir el acuerdo de Bruselas", acusándoles de "sólo moverse por el tacticismo de poder". Este martes, el Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para cumplir promesas pendientes con Junts. Dentro de estas, Sánchez devuelve a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, tal y como se ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, señalaba sobre el acercamiento a Junts que se va a seguir intentando "exprimir el diálogo": "Vamos a seguir en esta dinámica, con las dificultades que sabemos y conocemos". Además, aludía a la hija de ruta del Gobierno, donde está presente el cumplir los compromisos con todas las formaciones.

Sánchez anunciaba el cumplimiento de los acuerdos firmados con Junts

"Yo asumo los incumplimientos y los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts", ha manifestado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en RAC1 este martes por la mañana, en la que ha puesto en valor el acuerdo suscrito en Bruselas en noviembre de 2023 como "una gran oportunidad" para "resolver un conflicto político que viene de largo", con iniciativas como la amnistía.

El Gobierno aprueba un decreto ley que incluirá algunas de las medidas pendientes, como "facilitar a los entes locales las inversiones financieramente sostenibles", que supone que los alcaldes tengan "más facilidad y flexibilidad" para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente, como construcción de vivienda o gestión del agua. "Va a ser bueno para los ayuntamientos de Catalunya, pero también para los del conjunto del Estado", ha afirmado Sánchez.

Los escándalos que cercan a Sánchez

En cuanto a los últimos escándalos que cercan al Gobierno y al partido de Pedro Sánchez con personajes muy cercanos a la cúpula como Santos Cerdán, Ábalos o Salazar involucrados, Pilar Alegría ha manifestado una vez más "la contundencia" con la que se actuó cuando se conocieron los hechos. "Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento en Moncloa se cesó a Paco Salazar", señalaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.