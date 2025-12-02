Pedro Sánchez se alinea con la Zarzuela al calificar de "inoportuno" el mensaje del rey emérito

Hace apenas 24 horas, por sorpresa y sin avisar a nadie el rey Juan Carlos I publicaba un vídeo pidiendo a los jóvenes "apoyar" a su hijo, el rey Felipe VI, por su "duro trabajo". Tan inesperado fue el video como esperable la reacción que hoy han tenido varios partidos políticos que no entienden el objetivo del mensaje. Desde el Gobierno a primera hora se ha pronunciado el propio Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha unido su mensaje al que ayer dieron fuentes del Palacio de la Zarzuela, y ha definido como "inoportuno e improcedente" el mensaje del Juan Carlos de Borbón.

Más críticos han sido desde Sumar. El portavoz adjunto de la formación, Gerardo Pisarello, que pide que se retiren los honores al emérito porque su figura es un "lastre para la institución". "Es un señor que ha sido un cazador furtivo, que ahora se reivindica como apologeta de Francisco Franco y que además es un presunto corrupto y un defraudador fiscal", ha dicho Pisarello en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Desde la derecha evitan comentar el mensaje de Juan Carlos I, y tanto PP como Vox aluden a que "no les corresponde" hacer una valoración sobre el tema, aunque desde la formación de Santiago Abascal sí aprovechan para atacar al Ejecutivo. "Lo que está haciendo el Gobierno desde que llegó al poder es acabar con la monarquía parlamentaria, acabar con la institución de la corona", ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, incidiendo en que Sánchez se comporta como si fuera un "pseudoemperador".

Los reyes han continuado con su agenda

Desde la Casa Real han continuado con normalidad con su agenda programada. Hoy los reyes se han reunido con 15 mujeres víctimas de la trata. Fuentes de Zarzuela ya hicieron referencia ayer al mensaje del rey emérito diciendo que no se les avisó ni sabían de la existencia del mensaje. Las mismas fuentes advirtieron de que no veían necesaria ni oportuna la actuación de Don Juan Carlos y que no entienden su intención.

