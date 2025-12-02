Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mañueco señala que Sánchez "va a escándalo diario" y "está más preocupado por sus compañeros de Peugeot"

Mañueco ha atendido las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 Noticias en el desayuno informativo de La Razón.

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco señala que Sánchez "va a escándalo diario" | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

En el desayuno informativo de La Razón, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha abordado la actualidad política haciendo referencia al Gobierno de Pedro Sánchez: "lo que estamos viendo es un escándalo diario, una sorpresa". Señala que "frente a esa situación de escándalo diario lo que queremos es trasladar desde Castilla y León otra forma de hacer las cosas". Se muestra contundente y remarca que "el PP en Castilla y León sale a ganar, estoy convencido de que vamos a ganar y de que vamos a gobernar".

Mañueco ha precisado que "Sánchez no tenía que haber sido presidente porque las elecciones las ganó Feijóo", e incide en que "está más preocupado por su compañeros de Peugeot".

Acerca de una posible moción de censura, Mañueco se muestra "a lo que mande el presidente del partido. Confiamos en el líder del partido. Él en Burgos dijo que sería por urnas. Lo que él diga se hace", pues remarca "seguimos confiando en lo que diga y haga Feijóo".

Sánchez niega las acusaciones de Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado del exministro José Luis Ábalos en una entrevista concedida a 'RAC1' este martes. Sánchez señala, en referencia a las últimas noticias publicadas sobre el Delcygate o el rescate de Air Europa, que todo lo que se está diciendo son "mentiras, bulos, desinformación", a la vez que "no vamos a aceptar chantajes y amenazas, tampoco del PP".

Horas antes, a través del diario El Mundo, según cuenta el hijo mayor de Ábalos, habría sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy, la vicepresidenta de Venezuela, al aeropuerto de Barajas. Explica que "no se hizo nada sin que lo supiera el presidente". Asegura que en un primer momento "nadie sabía que esta señora no tenía permitida la entrada en la Unión Europea" y que "se dieron cuenta cuando ya venía para España", ante lo que "saltaron las alarmas y mandaron a mi padre a evitar" lo que iba "a ser un conflicto internacional tremendo".

Feijóo responde

Muy poco después, Feijóo ha respondido a las declaraciones del presidente del Gobierno en referencia a Ábalos, señalando que "no tiene credibilidad". Destacaba, además, "que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía". Sentencia Feijóo que "Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE".

