Junts reclama al Gobierno que rectifique tras rechazar los decretos de vivienda

Junts mantiene su rechazo a los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno del PSOE en el congreso de los diputados, aunque deja abierta la puerta a negociar una nueva propuesta. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez todavía está "a tiempo de rectificar" y que conoce cuáles son las condiciones que plantea su partido.

Un día después de la votación, Turull ha confirmado que no ha habido nuevos contactos entre el PSOE y Junts, aunque la formación mantiene una propuesta sobre la mesa. "Si el Gobierno se quiere sentar con nosotros, son políticas para que vaya bien, no para quedar bien", ha defendido durante un acto en Girona.

Más seguridad para el mercado del alquiler

La protección de los colectivos vulnerables ha sido uno de los ejes de las declaraciones de Turull. El dirigente ha defendido que estas medidas deben ir acompañadas de garantías que permitan aumentar la oferta de vivienda. "Tenemos que dar seguridad jurídica a quien puede ampliar la oferta del mercado de alquiler", ha señalado.

También ha justificado el rechazo a los decretos y ha defendido que no se puede proteger a los colectivos vulnerables "a costa de los pequeños propietarios". "Los vulnerables de verdad los queremos proteger", ha añadido.

La puerta a unas elecciones

Turull también se ha referido a la posibilidad de un adelanto electoral. Ha advertido de que, si Pedro Sánchez decide convocar elecciones, su formación está preparada para acudir a las urnas. "Si convocan elecciones, nos veremos en las urnas", ha afirmado.

Aun así, el secretario general mantiene abierta la vía de la negociación y reclama al Ejecutivo que vuelva a sentarse con su formación. "El Gobierno sabe cuáles son nuestros requisitos", ha señalado.

Por ahora, no se han producido nuevos contactos desde la votación de los decretos. La propuesta de Junts continúa sobre la mesa mientras la formación mantiene su rechazo a las medidas planteadas por el Gobierno.