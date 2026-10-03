Feijóo: Pedro Sánchez no debería "amagar más", "España tiene derecho a decidir ya"

El presidente del Partido Popular asegura que no pide elecciones por "revanchismo", pero está claro, que el país no "aguanta más" y parafrasea al expresidente González, "cuando un Gobierno lleva dos años gobnernado todo lo que ocurra no es problema de los anteriores."

Plan de vivienda

Feijóo asegura que hace falta construir un millón de viviendas, que supondrían también 600.000 puestos de trabajo. La vivienda es el símbolo del fracaso del gobierno del partido socialista, dice Feijóo y para solucionar este fiasco, para los jóvenes, propone un proyecto de vida y prosperidad, rebajar un 60% de los impuestos a los menores de 35 años, si es primera vivienda rebaja del IVA del 10% al 4%. Propone una cuenta de ahorro joven para los que tengan capacidad de ahorrar y desgravarse ese colchón económico. Y avales al 100% del precio para completar las exigencias bancarias.

Medidas para los inquilinos

Los inquilinos merecen normas claras, dicen Núñez Feijóo, y oferta abundante "pública y privada", para que baje el precio de verdad. Las personas vulnerables merecen ayuda y vivenda social suficiente a costa del Estado y no de los ciudadanos. Gobierno central Comunidades y ayuntamientos, "pero no a costa de los ciudadanos". Los propietarios merecen seguridad, argumenta el presidente popular, si a un señor le roban su vivienda merece recuperar su propiedad. "España merece un plan real."

Presupuestos no prorrogables más allá de un año

El desorden nacional radica, dice Feijóo, en que España carece de la mínima higiene y pareciera que da igual tener presupuestos, que no tenerlos. Se compromete entonces o a no volver a pasar una legislatura sin presupuestos, pasada la primera prórroga se disolverán las cortes si no se aprueban unos presupuestos. Quiere un modelo que devuelva la prosperidad a España.

"España atraviesa los estertores de una legislatura que nunca debió existir"

Lo que ayer era imposible, para el Gobierno actual hoy era imprescindible. Es capaz de votar dos normas incompatibles. El objetivo para este actual Gobierno ha sido dividir el país. Todas las instituciones se han puesto al interés personal y un ejemplo de esta legislatura es que, tira de memoria, "de los 40 decretos ley solo dos se están tramitando como proyectos ley."

Una mala noticia para Feijóo una buena para el resto

"He cumplido 65 años", dice el presidente del PP , esa es la mala noticia para él. La buena para todos es que no tiene pretensiones de construir una carrera, ni un futuro y su única ambición es devolver a los españoles el tiempo perdido. "Yo no puedo prometer un mundo sin desorden, pero sí poner orden en la política española" Asegura, que cumplirá.