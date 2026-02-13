Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

JUNTS

Junts mantiene el bloqueo pese a pactar con el PSOE la ley de multirreincidencia: "No estamos negociando con ellos"

La portavoz de Junts en el Congreso ha rechazado retomar su relación con el PSOE y asegura que la ley de multirreincidencia llevaba negociada desde hace mucho tiempo.

Nogueras reafirma la ruptura de Junts con el PSOE

Nogueras reafirma la ruptura de Junts con el PSOE pese al pacto de la ley der multirreincidencia: "No estamos negociando con ellos" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Junts ha logrado sacar adelante en el Congreso la ley de multirreincidencia con los votos del PSOE y el apoyo de los grupos de la derecha, incluyendo a Vox. Es una votación insólita que ha evidenciado nuevas grietas entre los socios habituales del Gobierno. La norma, que llevaba años paralizada, penaliza con hasta tres años de prisión a quienes cometan hurtos o estafas digitales de forma reiterada y contempla medidas como la prohibición de acceso a determinados barrios en casos de robo de dispositivos móviles.

Pese al respaldo socialista a la iniciativa, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado este viernes en 'Espejo Público' que este acuerdo suponga una reanudación de las negociaciones con el Ejecutivo. "Rompimos con el PSOE y no estamos negociando con ellos. Ayer lo que pasó es que nos cobramos un tema que estaba negociando desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

Nogueras ha defendido que el compromiso consistía únicamente en desbloquear esta ley y ha asegurado que habría salido adelante "con o sin los votos del PSOE". También ha reprochado a otros partidos de la izquierda sus críticas sobre la ley, que aseguran que están dando oxígeno a la derecha: "Cuando escucho según qué declaraciones de algunos partidos, me da la sensación que hay algunos que están en la luna, que no viven la realidad". A su juicio, "no era normal que ladrones vayan campando por las calles de Cataluña robando y estafando".

Los próximos pasos de Junts

Nogueras ha señalado que otra ley pendiente es la relativa a la okupación y ha asegurado que su desbloqueo depende del PSOE. "Más que hablar de partidos, creo que terminar con las okupaciones es una petición de la gente", ha dicho, defendiendo que los votos para sacarla adelante existen.

A las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que afirmó que Junts "es más de derechas que el día de la madre", Nogueras ha respondido que "no se han leído la ley", reivindicando que su formación actúa desde "el rigor y la seriedad". La portavoz también ha negado cualquier pacto oculto con el PSC para una reforma electoral en Cataluña, y ha insistido en que su partido mantiene el bloqueo político al Gobierno central, pese al respaldo puntual a esta iniciativa legislativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Óscar López culpa a Javier Lambán del declive socialista: "En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa"

Lambán

Publicidad

España

Imagen de archivo de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliaá.

El juez cita a Errejón el 17 de febrero y mantiene a Elisa Mouliaá como acusación

Óscar Puente

Dimite la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes en plena crisis por el deterioro de la red

EuropaPress_7276967_ministro_politica_territorial_memoria_democratica_angel_victor_torres

Ángel Víctor Torres insinúa que Felipe González no debería estar en el PSOE tras admitir que no votará a Pedro Sánchez

Nogueras reafirma la ruptura de Junts con el PSOE
JUNTS

Junts mantiene el bloqueo pese a pactar con el PSOE la ley de multirreincidencia: "No estamos negociando con ellos"

Lambán
Elecciones Aragón

Óscar López culpa a Javier Lambán del declive socialista: "En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y Pilar Alegría
Aragón

Alegría responde a Óscar López por culpar a Lambán como el "culpable" de la derrota del PSOE en Aragón: "Señalar es un error"

Pedro Sánchez aún no ha analizado públicamente la derrota en Aragón, pero el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado a su responsable.

Sánchez
Cumbre

España critica la cumbre de líderes europeos a la que no fue invitada antes de la reunión de los 27

El presidente del Gobierno estaba invitado al encuentro con líderes europeos antes del retiro del Consejo, según Bélgica.

Antena3 Noticias

Feijóo reclama un Plan Nacional del Agua que garantice "vivir con seguridad": "Es una necesidad estratégica"

El expresidente del Gobierno José María Aznar

Aznar carga contra Albares por vincularle con Epstein y amenaza con ir a los tribunales

María Dolores Gimeno

María Dolores Gimeno, la primera coronel en la Guardia Civil

Publicidad