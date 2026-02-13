Junts mantiene el bloqueo pese a pactar con el PSOE la ley de multirreincidencia: "No estamos negociando con ellos"

Junts ha logrado sacar adelante en el Congreso la ley de multirreincidencia con los votos del PSOE y el apoyo de los grupos de la derecha, incluyendo a Vox. Es una votación insólita que ha evidenciado nuevas grietas entre los socios habituales del Gobierno. La norma, que llevaba años paralizada, penaliza con hasta tres años de prisión a quienes cometan hurtos o estafas digitales de forma reiterada y contempla medidas como la prohibición de acceso a determinados barrios en casos de robo de dispositivos móviles.

Pese al respaldo socialista a la iniciativa, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado este viernes en 'Espejo Público' que este acuerdo suponga una reanudación de las negociaciones con el Ejecutivo. "Rompimos con el PSOE y no estamos negociando con ellos. Ayer lo que pasó es que nos cobramos un tema que estaba negociando desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

Nogueras ha defendido que el compromiso consistía únicamente en desbloquear esta ley y ha asegurado que habría salido adelante "con o sin los votos del PSOE". También ha reprochado a otros partidos de la izquierda sus críticas sobre la ley, que aseguran que están dando oxígeno a la derecha: "Cuando escucho según qué declaraciones de algunos partidos, me da la sensación que hay algunos que están en la luna, que no viven la realidad". A su juicio, "no era normal que ladrones vayan campando por las calles de Cataluña robando y estafando".

Los próximos pasos de Junts

Nogueras ha señalado que otra ley pendiente es la relativa a la okupación y ha asegurado que su desbloqueo depende del PSOE. "Más que hablar de partidos, creo que terminar con las okupaciones es una petición de la gente", ha dicho, defendiendo que los votos para sacarla adelante existen.

A las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que afirmó que Junts "es más de derechas que el día de la madre", Nogueras ha respondido que "no se han leído la ley", reivindicando que su formación actúa desde "el rigor y la seriedad". La portavoz también ha negado cualquier pacto oculto con el PSC para una reforma electoral en Cataluña, y ha insistido en que su partido mantiene el bloqueo político al Gobierno central, pese al respaldo puntual a esta iniciativa legislativa.

