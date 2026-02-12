Castigos duros al robo de móviles y cárcel aún con poco valor: así es la nueva 'ley de multireincidencia'

El Congreso acaba de aprobar la Ley de multireincidencia, una exigencia de Junts con la que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta recuperar el apoyo de los de Puigdemont. La norma llevaba bloqueada en la cámara baja hasta hace varios meses. Pero tras la ruptura de Junts con el ejecutivo, el PSOE decidió reactivarla.

Los socialistas retomaron la tramitación y en cuestión de dos meses han aprobado definitivamente la norma con todos los partidos de derechas. Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Junts, PNV y UPN la han apoyado. Más de 300 votos a favor, lo que la convierte en una de las normas de mayor consenso de esta legislatura.

Los socios de izquierdas denuncian "tufo racista"

La estrategia del PSOE pasa por contentar a Puigdemont y recuperar sus siete votos en el Congreso. Aunque, por ahora, sin éxito. Junts celebra la nueva norma, pero asegura en privado que no supone un acercamiento a Pedro Sánchez.

"No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente", aseguran sin cámaras fuentes de la dirección de Junts. Y celebran poder sacar esta nueva ley, pese al enfado de los socios de izquierdas del Gobierno. Entre ellos Sumar, parte del ejecutivo y que cree que es un "gran despropósito". Tampoco gusta en exceso a Esquerra Republicana, que ve un “tubo racista” en el texto, pero ha decidido abstenerse en la votación.

Prisión para robos menores a 400 euros

La norma endurece el castigo para las personas que cometen muchos pequeños robos, especialmente en comercios y en la vía pública. El objetivo es que estos delincuentes habituales puedan acabar en prisión aunque lo que roben cada vez tenga poco valor.

Hasta ahora, cuando alguien robaba menos de 400 euros, normalmente se consideraba un delito leve y solía castigarse con una multa. Y aunque se repitiesen, en la práctica, rara vez terminaban en la cárcel.

Con la nueva ley, esto cambia de forma importante. Si una persona ya tiene al menos tres condenas firmes por hurtos u otros delitos similares, un nuevo robo de menos de 400 euros podrá castigarse con una pena de prisión de 1 a 3 años. Es decir, lo que antes se quedaba en una simple multa, ahora puede suponer entrar en la cárcel si el ladrón es multirreincidente.

Mayores castigos para el robo de móviles

La norma también introduce otras medidas. Una de ellas es castigar con más dureza el robo de móviles, no solo por el valor del aparato, sino porque dentro llevan fotos, datos personales y acceso a cuentas, lo que aumenta el daño a la víctima. Además, los jueces podrán prohibir a estos delincuentes acceder a determinadas zonas, como barrios concretos, municipios o áreas comerciales donde suelen robar.

El Gobierno y los partidos que han apoyado la ley defienden que era necesaria para responder al problema de los "ladrones profesionales" de pequeños hurtos, que son detenidos muchas veces y vuelven rápidamente a la calle. Comercios y ayuntamientos de grandes ciudades llevaban tiempo quejándose de esta situación y reclamando cambios.

