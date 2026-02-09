Cuándo son las próximas elecciones en España: guía de todas las convocatorias en 2026

A pesar de que es posible decir que 2025 ha sido un año tranquilo en cuanto a convocatorias electorales simplemente con el adelanto de Extremadura a finales de año, 2026 ha comenzado algo más movido en el tablero electoral. Este domingo, se celebraron las elecciones de Aragón 2026.

Elecciones en Aragón

Tras estos comicios, el PP de Jorge Azcón tendrá que pactar con Vox si quiere seguir gobernando la Comunidad Autónoma porque su retroceso de 28 a 26 escaños de 67 solo le da la opción de sumar la necesaria mayoría de al menos 34 diputados con el partido de Santiago Abascal, que ha duplicado su número de escaños, de 7 a 14.

Tras conocer los resultados de las elecciones de este 8F, Jorge Azcón trasladó el mensaje "claro" de que al ganar las elecciones "solo el PP puede formar gobierno" en Aragón para los próximos cuatro años. "No hay otros partidos que puedan presentar candidato para ser presidente", subrayó.

Azcón ya no cuenta con la posibilidad de tener, de nuevo, al PAR de Alberto Izquierdo, que en la legislatura tuvo cuatro direcciones generales del Ejecutivo autonómico, con un solo diputado, debido a que por primera vez desde el inicio de las Cortes democráticas, sale de las Cortes al perder el asiento que Izquierdo había conseguido en 2023 por Teruel. Un resultado que Izquierdo califica de "malo para nosotros", y que explica "no pensábamos que el golpe iba a ser así", por lo que "hay que analizarlo y lo haremos la próxima semana", ha señalado.

Próximas convocatorias electorales

Este 2026 no solo se celebrarán las elecciones de Aragón, sino que los ciudadanos de Castilla y León también acudirán a las urnas, al igual que los de Andalucía.

Por el momento, las únicas elecciones que ya tienen fecha son las de Castilla y León: serán el próximo 15 de marzo. Estos comicios no han sido adelantados, pues la última vez que acudieron a las urnas en Castilla y León fue el 13 de febrero de 2022.

En el caso de Andalucía, ocurre lo mismo. Sus últimas elecciones autonómicas se celebraron el 14 de junio de 2022, por lo que este año también tienen cita con las urnas, aunque de momento sin fecha concreta.

