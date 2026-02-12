María Dolores Gimeno, la primera coronel en la Guardia Civil

La Guardia Civil cuenta desde este jueves con la primera mujer que alcanza el empleo de coronel. María Dolores Gimeno Durán culmina así una trayectoria de 32 años en el Cuerpo, vinculada a la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado y el impulso de políticas de igualdad dentro de la institución.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, Gimeno ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1994 y, tras completar su formación en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, obtuvo el empleo de teniente en 1999.

Su primer destino fue la Compañía de Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde asumió responsabilidades relacionadas con la seguridad ciudadana, el control de fronteras y dispositivos contra el narcotráfico y el contrabando. Posteriormente, fue destinada al Servicio Fiscal en Madrid, en el subgrupo dedicado a la obtención de información y elaboración de inteligencia vinculada al fraude.

Inteligencia económica y lucha contra el blanqueo

Con el ascenso a capitán, se incorporó a la Jefatura de Información, en la sección de inteligencia económica adscrita al Seplac. En esa etapa desarrolló tareas centradas en la investigación de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En 2009 pasó al Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, dentro del área económica y técnica. Años después, en 2018, fue nombrada jefa del área de Igualdad y Diversidad, actual área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad. Durante ese periodo se diseñó el primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil y se implantó un sistema de formación de formadores en igualdad y diversidad, además de protocolos frente al acoso laboral y al acoso sexual por razón de sexo.

Como teniente coronel, asumió la jefatura del Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Ha participado como experta en foros nacionales e internacionales relacionados con la delincuencia organizada y grave y ha ejercido como punto de contacto en organismos como el Sistema VioGén, la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería y el Centro Nacional de Desaparecidos.

Desde 2024 desempeña funciones como vocal asesora en el Gabinete del ministro del Interior, donde actúa como enlace para asuntos específicos de competencia de la Guardia Civil.

Formación y reconocimientos

En el ámbito académico, fue la primera oficial de la Guardia Civil diplomada en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es especialista en policía judicial e investigación fiscal y ha completado el curso superior de gestión económica y técnica, así como formación en investigación financiera y blanqueo de capitales y en Información.

Cuenta además con un máster universitario en seguridad y formación en liderazgo, resolución de conflictos e igualdad de género. A lo largo de su carrera ha recibido condecoraciones de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, distinciones militares y reconocimientos de Mérito Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.