Bronca en la Asamblea de Madrid tras conceder Ayuso la medalla a EE.UU.: "Compórtese, no estás en una taberna"

Estados Unidos recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, así lo anunció la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Durante su intervención en 'The Hispanic Prosperity Gala', explicó que condecía el galardón al país norteamericano por ser "el principal faro del mundo libre", además de que tanto España como EE.UU. "no se entenderían la una sin la otra".

Esta decisión no ha sentado nada bien a algunos de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid, concretamente a la oposición. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha preguntado que explique "quién es su faro libre en estos momentos de su historia", mencionando si son Donald Trump con sus políticas, Epstein o los agentes del ICE "que asesinan a sangre fría a gente por hablar español y detienen a niños de cinco años".

Le ha recordado sus apoyos públicos a Milei, Netanyahu y, ahora, con la conmemoración, a Trump, cuestionándole "por qué se empeña en avergonzar a los madrileños arrastrándoles siempre al lado inmoral del mundo": "Se cree que Madrid es usted y a Madrid no le gustan los malos, entérese". Y la ha definido como "una mala persona" por rodearse, según ella, "de malas personas": "Cójase al mafioso de su gabinete (Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR) y váyase a Mar-a-Lago".

La socialista ha sido tajante al expresar que "los Estados Unidos están partidos en dos" y que "hay dos faros, uno que conduce al desastre, ese es el suyo". Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado a Ayuso diciéndole que "no hay medalla que tape sus problemas".

Ante el tono y los gestos de las parlamentarias, la presidenta madrileña ha llamado al orden: "Compórtese como una parlamentaria y no como si estuviera en una taberna de puerto". Sobre la medalla, ha detallado que "no se le da a un Gobierno, se da a una nación por sus 250 años de independencia. Quiero que quede claro que esa medalla va para una nación, esté un gobierno o el otro, a una nación compuesta por votantes republicanos o demócratas".

"Sois una mafia"

Han sacado a debate las acusaciones de acoso al alcalde de Móstoles. La parlamentaria socialista ha recordado que Manuel Bautista continúa en el cargo, al igual que el secretario general de PP de Madrid, Alfonso Serrano, el cual fue enviado por Ayuso como un "sicario" para callar a la supuesta víctima definiéndoles como una "mafia".

Ante esto, la presidenta madrileña ha pedido a sus diputados que repitiesen a coro: "Son unos tristes".

