Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Plan Feijóo

Feijóo reclama un Plan Nacional del Agua que garantice "vivir con seguridad": "Es una necesidad estratégica"

El líder del PP ha visitado las zonas afectadas y ha pedido cuidad las presas del país.

Antena3 Noticias

FEIJÓO Y EL PLAN NACIONAL DEL AGUA | Antena3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

"Es una necesidad estratégica" ha explicado el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo sobre su propuesta. Tras las sequías e inundaciones que sufre el país, el gallego ha pedido de un Plan Nacional del Agua.

Este jueves, junto al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, se han desplazado hasta las zonas afectadas por las inundaciones tras el temporal que azota la región andaluza. En su intervención ha reclamado este plan "porque hemos sufrido y seguiremos sufriendo sequías en buena parte de España y porque también estamos sufriendo inundaciones".

Ha recordado que con un total de 2.400 presas, de las cuales 1000 son grandes, España es "el primer país de la Unión Europea en número de presas". Por ello insiste en la necesidad de "asegurar que están bien" y que "tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta" deben estar limpios. Y defiende que dentro del plan que propone se debe garantizar que "abajo de los embalses y de las presas se puede vivir con seguridad".

Ante las últimas jornadas de precipitaciones intensas, el líder de la oposición ha explicado que las presas "han trabajado a un nivel máximo" e incluso algunas de ellas "no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua" provocando inundaciones, causando "miles de millones de pérdidas".

Por lo que, para restaurar lo dañado por el temporal como viviendas, explotaciones agrícolas, empresas e infraestructuras, reclama la activación del "presupuesto europeo, el presupuesto del Estado, el presupuesto de la Junta de Andalucía, los presupuestos de los municipios y de las diputaciones a favor de la gente".

Defiende la gestión de Moreno

Sobre su compañero de partido y presidente de la Comunidad andaluza, ha reconocido su gestión tras las inundaciones y borrascas "continuadas y profundas", definiéndola como "impecable". Además, ha valorado positivamente el trabajo de prevención, gestión de la emergencia, desalojos y rescates en "un territorio tan extenso casi como Portugal".

No obstante, ha lanzado un mensaje al Gobierno para que ante las "enormes dificultades para acceder a Andalucía" como la suspensión de líneas del AVE, aporten "recursos y sensibilidad" a una comunidad que sin su "motor económico, turístico y social", "España no puede volar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Cerdán pactó con EH Bildu para la moción en Navarra y no niega negociaciones para llevar a Sánchez a La Moncloa

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

Publicidad

España

Antena3 Noticias

Feijóo reclama un Plan Nacional del Agua que garantice "vivir con seguridad": "Es una necesidad estratégica"

El expresidente del Gobierno José María Aznar

Aznar carga contra Albares por vincularle con Epstein y amenaza con ir a los tribunales

María Dolores Gimeno

María Dolores Gimeno, la primera coronel en la Guardia Civil

La portavoz de Más MAdrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Asamblea Madrid

Bronca en la Asamblea de Madrid tras conceder Ayuso la medalla a EE.UU.: "Compórtese, no estás en una taberna"

Pleno del Congreso de los Diputados
Multireincidencia

Castigos duros al robo de móviles y cárcel aún con poco valor: así es la nueva 'ley de multireincidencia'

b0a99bf9bd9ed3974978ea135957e21d0d4d8c67w
Casa Real

El sueldo del Rey Felipe VI sube 4.300 euros y el de la Reina Letizia 2.800 este año

Los Reyes Felipe y Letizia hacen público el sueldo que cobrarán en 2026.

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha
Crisis PSOE

García-Page, tras el fracaso del PSOE en Aragón: "No puede hundirse la infantería para que siga existiendo cuartel general"

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que los alcaldes y las direcciones regionales y municipales sostienen la estructura territorial del partido. Cree que ahora están pagando las consecuencias de la política nacional.

'Un paso al frente', el lema de IU, Más Madrid, Sumar y Comunes para presentar su alianza

'Un paso al frente', el lema de IU, Más Madrid, Sumar y Comunes para presentar su alianza

4f6ca18dc44e0566ecfaa2266780344144d9dd36w

La abogada de Koldo pide al Supremo someter al exasesor de Ábalos al polígrafo y a un careo con Aldama

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Sánchez reitera las explicaciones previas de Puente, incluida una terminología pretendidamente engañosa"

Publicidad