Feijóo reclama un Plan Nacional del Agua que garantice "vivir con seguridad": "Es una necesidad estratégica"

"Es una necesidad estratégica" ha explicado el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo sobre su propuesta. Tras las sequías e inundaciones que sufre el país, el gallego ha pedido de un Plan Nacional del Agua.

Este jueves, junto al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, se han desplazado hasta las zonas afectadas por las inundaciones tras el temporal que azota la región andaluza. En su intervención ha reclamado este plan "porque hemos sufrido y seguiremos sufriendo sequías en buena parte de España y porque también estamos sufriendo inundaciones".

Ha recordado que con un total de 2.400 presas, de las cuales 1000 son grandes, España es "el primer país de la Unión Europea en número de presas". Por ello insiste en la necesidad de "asegurar que están bien" y que "tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta" deben estar limpios. Y defiende que dentro del plan que propone se debe garantizar que "abajo de los embalses y de las presas se puede vivir con seguridad".

Ante las últimas jornadas de precipitaciones intensas, el líder de la oposición ha explicado que las presas "han trabajado a un nivel máximo" e incluso algunas de ellas "no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua" provocando inundaciones, causando "miles de millones de pérdidas".

Por lo que, para restaurar lo dañado por el temporal como viviendas, explotaciones agrícolas, empresas e infraestructuras, reclama la activación del "presupuesto europeo, el presupuesto del Estado, el presupuesto de la Junta de Andalucía, los presupuestos de los municipios y de las diputaciones a favor de la gente".

Defiende la gestión de Moreno

Sobre su compañero de partido y presidente de la Comunidad andaluza, ha reconocido su gestión tras las inundaciones y borrascas "continuadas y profundas", definiéndola como "impecable". Además, ha valorado positivamente el trabajo de prevención, gestión de la emergencia, desalojos y rescates en "un territorio tan extenso casi como Portugal".

No obstante, ha lanzado un mensaje al Gobierno para que ante las "enormes dificultades para acceder a Andalucía" como la suspensión de líneas del AVE, aporten "recursos y sensibilidad" a una comunidad que sin su "motor económico, turístico y social", "España no puede volar".

