Aznar carga contra Albares por vincularle con Epstein y amenaza con ir a los tribunales

En una de las publicaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein apareció el nombre del expresidente del Gobierno, José María Aznar. En uno de los archivos desclasificados su nombre aparece como el destinatario de dos paquetes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recordó en el Senado la presencia de Aznar en los papeles del magante estadounidense: "El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones". Ante esto, el expresidente ha respondido a través de un comunicado de su fundación FAES. En este insinúa que si el ministro lo relaciona con las actividades de Epstein podría acabar en los tribunales, ya que lo acusa de "lanzar insinuaciones calumniosas" y de "sugerir" vínculos con el delincuente sexual.

"Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Además, subrayan que si esas palabras las hubiera dicho un "aforado, todos tendríamos la oportunidad de aprender mucho", poniendo como ejemplo "la tramitación de suplicatorios en España". Afirman que "responder a las preguntas de la oposición con un 'también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones' es convertir un pellizco de monja en categoría política".

En la nota ha cargado contra su función como ministro asegurando que se le debe "una política abonada a la impostura y el disfraz, que bate récords en desprestigio internacional hasta haber logrado alcanzar, por fin, el grado cero de relevancia exterior".

Critica que su gestión le achaca a una "diplomacia de pasarela", acusándole de confundir a diplomáticos con "mayordomos" e invocar el derecho internacional según criterios "desvergonzadamente oportunista".

Los dos paquetes

En septiembre de 2003, cuando Aznar todavía era presidente, se envió el primer paquete a La Moncloa. Se realizó a través del servicio de mensajería Fedex con un coste de 32,62 dólares y cuyos destinatarios eran "Presidente y Ana Aznar".

Meses después, en mayo de 2004, tuvo lugar el segundo envía, pero Aznar ya no era presidente del Gobierno y el paquete tenía como destino su sede la Fundación FAES.

