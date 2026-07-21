Cuándo son las próximas elecciones en España

El panorama político en España sigue muy abierto, con varios partidos compitiendo por conseguir el mayor apoyo posible y sin que haya una mayoría clara. Por eso, es bastante probable que, tras las elecciones, sean necesarios pactos entre diferentes partidos para formar Gobierno y asegurar la estabilidad política.

Durante la campaña, los partidos pondrán el foco en temas que preocupan a la ciudadanía, como la economía, el precio de la vivienda, la inmigración, la sanidad, la educación, la transición energética o la organización territorial del país. Estas cuestiones serán clave en el debate político y tendrán un peso importante en la decisión de los votantes el próximo año, ya que en 2026, en teoría, no se celebrarán más elecciones.

¿Cuándo son las elecciones municipales y autonómicas de España?

En 2027 llegará uno de los momentos más importantes del ámbito político: las elecciones municipales y autonómicas. Las últimas se celebraron el 28 de mayo de 2023, por lo que la próxima convocatoria debería llegar en una fecha similar el próximo año.

Salvo sorpresas y adelantos, en esta cita participarán los ayuntamientos y todas las comunidades que no celebraron elecciones recientemente. Es decir, quedarán fuera Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Tampoco se citará a Galicia, País Vasco y Cataluña porque acudieron a las urnas en febrero, abril y mayo de 2024, respectivamente. Por lo tanto, estas tres regiones estarán llamadas a votar en 2028.

¿Cuándo se celebran las próximas elecciones generales de España?

Las próximas elecciones generales en España se celebrarán al finalizar la actual legislatura, salvo que el presidente del Gobierno decida convocarlas de forma anticipada o haya moción de censura. La cita electoral será determinante para definir el rumbo político del país, ya que los ciudadanos elegirán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, de cuya mayoría dependerá la formación del próximo Gobierno.

El resultado de las elecciones determinará, por tanto, qué fuerzas políticas tendrán capacidad para formar gobierno, ya sea mediante mayorías absolutas o a través de pactos parlamentarios.

Si no hay adelanto de última hora, en 2027 se celebrarán las elecciones generales. Más concretamente, están previstas en julio o agosto de 2027. Según el calendario electoral, el plazo máximo para fijar de nuevo elecciones generales en España será el 22 de agosto de 2027.

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