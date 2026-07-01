Julio Martínez, el amigo de Zapatero, no guardará silencio el próximo 21 de julio durante su citación ante el juez

Julio Martínez hablará ante el juez. Así lo confirman a Antena 3 Noticias fuentes de su defensa. El amigo de Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra está citado el próximo 21 de julio en calidad de imputado ante el juez José Luis Calama y, como tal, podría acogerse a su derecho a no declarar. Pero no va a hacerlo. Julio Martínez declarará y responderá, aunque las mismas fuentes no aclaran si responderá a todas las partes.

Lo que sigue siendo una incógnita es si el dueño de Análisis Relevante hablará para colaborar con la justicia, confesar alguno de los delitos y "tirar de la manta", o si desvinculará de los hechos al expresidente del Gobierno, con el que durante años ha tenido una gran amistad. Amistad que se podría haber truncado desde que saltó el caso, ya que Zapatero no quiso responder cuando el juez Calama le preguntó si su relación continuaba en la actualidad.

Análisis Relevante pagó -según la investigación- casi medio millón de euros a Zapatero por supuestos trabajos de asesoría que podrían tener relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, también recibieron cerca de 350.000 euros.

La trama lleva investigándose casi dos años y provocó la detención el pasado mes de diciembre de Julio Martínez. Hace una semana, el juez Calama, tras escuchar a Zapatero, decidió citar también al empresario en un breve escrito: "Se acuerda la toma de declaración del investigado Julio Martínez, señalándose a tal efecto el día 21 de julio 2026 a las 9.00 horas en la sala polivalente de la planta 6ª de esta sede judicial, quedado convocados el Ministerio Fiscal y las demás partes para el indicado día y hora mediante la notificación de esta resolución".