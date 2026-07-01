Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso Zapatero

Julio Martínez, el amigo de Zapatero, no guardará silencio el próximo 21 de julio durante su citación ante el juez

Fuentes de su defensa confirman a Antena 3 Noticias que Julio Martínez no se va a acoger a su derecho como investigado a no declarar. La gran duda es si lo hará para "tirar de la manta" o si desvinculará al expresidente del Gobierno de los hechos.

El empresario Julio Martínez.

Julio Martínez, el amigo de Zapatero, no guardará silencio el próximo 21 de julio durante su citación ante el juez | Europa Press

Publicidad

Pedro Callejas
Pedro Callejas
Publicado:

Julio Martínez hablará ante el juez. Así lo confirman a Antena 3 Noticias fuentes de su defensa. El amigo de Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra está citado el próximo 21 de julio en calidad de imputado ante el juez José Luis Calama y, como tal, podría acogerse a su derecho a no declarar. Pero no va a hacerlo. Julio Martínez declarará y responderá, aunque las mismas fuentes no aclaran si responderá a todas las partes.

Lo que sigue siendo una incógnita es si el dueño de Análisis Relevante hablará para colaborar con la justicia, confesar alguno de los delitos y "tirar de la manta", o si desvinculará de los hechos al expresidente del Gobierno, con el que durante años ha tenido una gran amistad. Amistad que se podría haber truncado desde que saltó el caso, ya que Zapatero no quiso responder cuando el juez Calama le preguntó si su relación continuaba en la actualidad.

Análisis Relevante pagó -según la investigación- casi medio millón de euros a Zapatero por supuestos trabajos de asesoría que podrían tener relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, también recibieron cerca de 350.000 euros.

La trama lleva investigándose casi dos años y provocó la detención el pasado mes de diciembre de Julio Martínez. Hace una semana, el juez Calama, tras escuchar a Zapatero, decidió citar también al empresario en un breve escrito: "Se acuerda la toma de declaración del investigado Julio Martínez, señalándose a tal efecto el día 21 de julio 2026 a las 9.00 horas en la sala polivalente de la planta 6ª de esta sede judicial, quedado convocados el Ministerio Fiscal y las demás partes para el indicado día y hora mediante la notificación de esta resolución".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Audiencia Nacional permitirá salir de prisión tres días al exlíder de ETA 'Kantauri'

José Javier Arizkuren Ruiz, conocido como Kantauri

Publicidad

España

El empresario Julio Martínez.

Julio Martínez, el amigo de Zapatero, no guardará silencio el próximo 21 de julio durante su citación ante el juez

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre la 'ley de nietos': "Los populares se han enredado, concediendo al Gobierno una vía de escape"

Imagen de la directora general de la Agencia Tributaria Soledad Fernández

Renuncia la directora de la Agencia Tributaria tras cuatro años al frente y en plena crisis por el caso 'Plus Ultra'

José Javier Arizkuren Ruiz, conocido como Kantauri
ETA

La Audiencia Nacional permitirá salir de prisión tres días al exlíder de ETA 'Kantauri'

Feijóo participará el viernes en Castelló en el II Foro de diputaciones, cabildos, consells organizado por el PP
Partido Popular

El PP mantiene sus críticas a la 'ley de nietos' por su "opacidad"

Imagen de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica
Caso Leire

El juez Pedraz cita al exnúmero dos del exfiscal general Álvaro García Ortiz en el caso Leire Díez

También está citada Beatriz López Pesquera, quien fuera miembro de la Secretaría Técnica del exfiscal general del Estado.

Colas para solicitar la regularización de migrantes en España.
Regularización migrantes

El Gobierno se muestra tranquilo ante la "solidez" de la regularización de migrantes, mientras sindicatos denuncian que 400.000 no vivían en España

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado ante las "dudas" del Supremo con la regularización y ha defendido la "solidez" jurídica del Real Decreto. Sin embargo, los sindicatos policiales discrepan.

Lara Hernández abandona Sumar tras archivarse la denuncia por acoso laboral que tacha de "campaña de desprestigio"

Dimite Lara Hernández de todos sus cargos en Sumar tras archivarse su denuncia de acoso

José María Aznar

Aznar pide construir una "mayoría nacional" para evitar un "cambio de sistema": "Esa mayoría será nacional, o no será"

Juan Carlos Monedero

La Complutense suspende durante un año a Monedero por acoso sexista a varias alumnas

Publicidad