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El Gobierno reitera su apoyo a Zapatero en el caso Plus Ultra: "Seguimos defendiendo la presunción de inocencia"

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la misma senda de déficit tumbada por el Congreso la semana pasada.

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Alejandro Lorente | Irene Rodríguez
Publicado:

Julio Martínez ha declarado este martes en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Plus Ultra y ha ratificado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participó en el rescate de la aerolínea cobrando 5.000 euros.

Tras esta declaración el Gobierno continúa defendiendo al expresidente. "Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero", aseguraban en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Elma Saiz, no ha entrado a calificar las declaraciones o estrategias de las líneas de defensa que se desarrollan en el caso, pero sostiene que "la actuación del Gobierno de España en el expediente del préstamo fue la correcta".

Asimismo ha recordado que "el expediente fue tramitado y avalado con los servicios técnicos de la SEPI, asesoramiento jurídico y financiero externo, revisado por el juzgado de instruccionº15 de Madrid", además de "analizado y objeto de seguimiento por la Comisión Europea, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y el TJUE avaló el régimen de ayudas".

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que "Zapatero tiene que dar explicaciones" ya que hay mucha "inquietud, tristeza y preocupación en la sociedad del país". La ministra de Trabajo fue la única presente -de esta rueda de prensa- que estuvo en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea. "Los expedientes son públicos y ustedes conocen el contenido del mismo", ha respondido, a lo que Saiz vuelve a reiterar que "el expediente fue tramitado respetando los criterios técnicos y adecuado a la normativa vigente".

Concesión placa de honor

"Enhorabuena, campeones". La Selección Española recibe reconocimientos desde todos los ámbitos y también desde la mesa del Consejo de Ministros. La ministra portavoz, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado la concesión de la placa de honor de la de la Orden del Mérito Civil a la selección española de fútbol masculina y femenina, tras la consecución del segundo título mundial. "Un reconocimiento a una gesta que trasciende lo deportivo y que proyecta valores como la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, la colaboración, el respeto, la tolerancia y el talento", ha dicho Elma Saiz.

Yolanda Díaz ha sido la encargada de explicar el Estatuto del Artista que hoy ha visto luz verde y que regula la participación de los menores en esta actividad, la figura de protector de la intimidad y la incorporación como jornada laboral de las actividades de ensayos, preproducción y promoción, pero deja fuera la regulación de la IA.

"Somos el Gobierno de la cultura; hemos realizado la reforma laboral de la cultura para dar derechos donde antes solo había precariedad", ha dicho la vicepresidenta segunda.

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