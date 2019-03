Julián Muñoz asegura "que no controlaba las cuentas de Isabel Pantoja"

Julián Muñoz, acusado de blanquear dinero a través de sus exparejas, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja, ha reiterado que no controlaba las cuentas de la cantante ni hacía ingresos en las mismas, al tiempo que ha declarado que no informaba a su exmujer de sus ingresos ni de su estado financiero, aunque era ella la que se encargaba de gestionar los gastos diarios de la casa.

La Sección Segunda de la Audiencia continúa el juicio a Muñoz, Pantoja, Zaldívar y otras siete personas más. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de blanqueo y cohecho pasivo, por los que pide siete años y medio de cárcel. Para la cantante solicita tres años y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales; misma pena que pide para la exmujer por el mismo delito.

En su segundo día de declaración, el exregidor ha corroborado la actividad artística de Pantoja y ha dicho que no cobró por ayudarla en las actuaciones, por lo que "si estamos trabajando juntos, ella haciendo lo que sabe hacer, que es cantar, y yo, ayudando en lo que sé hacer, que es llevarla y procurar que los conciertos salgan inmaculados, es lógico que compartiéramos el dinero de ella".

Ha asegurado que a la tonadillera en sus actuaciones en América "se le pagaba en dólares", que "se traía a España en el bolso", al tiempo que ha apuntado que "tenía siempre dinero guardado en casa". Sobre las finanzas, ha asegurado que "quien controlaba las cuentas de la señora Pantoja era la señora Pantoja, yo no tenía ningún poder para controlar nada".

Ha negado que le diera dinero antes de marzo de 2003, cuando comenzó la relación, en el tiempo que pasó hasta su salida del Ayuntamiento ni después, asegurando que no la hizo beneficiaria de sus operaciones. También ha insistido en que no intervino en la compra de un apartamento ni de la casa en Marbella, y en que no puso "ni una peseta" para una explotación ganadera en Cantora. Tras su ruptura, ha dicho, no tuvo "el más mínimo contacto".

Respecto a Zaldívar, ha asegurado que no daba cuenta a ésta de los ingresos cuando era su esposa, ya que, aunque "comentábamos temas de trabajo, nunca tema de dinero". Ha dicho que él era el que aportaba el dinero a la unidad familiar, aunque era su entonces mujer, ama de casa, la que se encargaba de los gastos del día a día en la casa.

Ha reconocido que una vez se separó de Zaldívar, salvo dos o tres meses que pagó la hipoteca, "me desentendí de todo". "Fue tan duro, tan televisado, por todas las partes sufriendo, que me despreocupé absolutamente de todo", ha asegurado, añadiendo que si había dinero en la casa, ella dispondría del mismo "para poder subsistir, pero no eran cantidades millonarias".

El abogado del Ayuntamiento ha hecho mención a las contradicciones entre sus declaraciones en la instrucción y la que está realizando en el juicio respecto a las gratificaciones. Al respecto, Muñoz ha indicado que esas manifestaciones las hizo estando en prisión "y cuando estás en la cárcel lo que quieres es salir y a veces se dicen cosas que se ajustan o no a la realidad".