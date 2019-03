"No soy tan mala persona", "tengo amigos de color", "he trabajado en la construcción con emigrantes", ha asegurado el acusado, Roberto Alonso de la Varga, que se enfrenta a una pena de 12 años por un delito de lesiones con el agravante de motivación racista.

En el primero de los tres días de la vista, que se celebra en la

sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid y que se ha iniciado con retraso después de que las partes intentaran llegar a un acuerdo, el procesado ha destacado que no habló en ningún momento con la víctima.

Sin embargo, Miwa, en silla de ruedas y ayudado en todo momento por su mujer y miembros del Movimiento contra la Intolerancia, que se presenta como acusación popular, ha reiterado ante la juez que el procesado, tras pedirle tabaco y él decirle que no tenía, le insultó en términos racistas y le golpeó fuertemente por la espalda.

Tanto el acusado, de 31 años, como la víctima, de 45 años, han reconocido que en la noche del suceso, el 10 de febrero de 2007, habían bebido pero que no estaban borrachos, y han narrado los hechos de forma totalmente diferente.

AGRESIÓN POR UN CIGARRO

Roberto Alonso, en prisión provisional desde nueve meses después de los hechos, ha aseverado que no se permite a sí mismo decir a una persona de color frases como las que Miwa afirma que le dijo: "eres un mono y el único sitio donde puedes estar es en el parque zoológico".

Por su lado, Miwa ha confesado haber pasado días en los que

quería morir al ver que no podrá nunca moverse de cuello para abajo, pero que recuerda perfectamente los insultos del procesado: "hijo de puta", "puto mono", en España "no hay sitio para ti" y, todos ellos, porque le dijo que no tenía un cigarro.

Después, ha seguido relatando, notó que el acusado le seguía, le golpeaba fuertemente en la espalda mientras le seguía insultando y cayó al suelo. "Perdí el conocimiento y cuando desperté me contaron que había

estado 17 días en coma", ha relatado.

La esposa de Miwa, Mirelle Nyenewile, ha comentado que su marido necesitará toda su vida la ayuda de dos y tres personas, y que tanto ellos como los dos hijos que tienen viven solo de la pensión de invalidez de él pues ella está en el paro.