Choque en la coalición por los toros: Fracasa la iniciativa contra la protección cultural de la tauromaquia con la abstención del PSOE

Era un debate que en principio el PSOE parecía que iba facilitar. Llegaba ayer al congreso de los diputados a través de una iniciativa popular que había recogido cerca de 700.000 firmas y contaba con el apoyo férreo de Sumar y otros grupos de la izquierda. La intención de esta iniciativa era retirar la tauromaquia de la categoría de patrimonio cultural, como establece ahora mismo la ley, y que cada comunidad autónoma tuviese en sus manos si la prohíbe o no.

Pero ayer solo se daba el primer paso, solo se votaba debatirlo o no, y por eso se esperaba que saliese adelante. No fue así. Porque la toma en consideración fue rechazada con tan solo 57 votos a favor. Al poco de salir del pleno empezaron los primeros reproches en redes sociales. Yolanda Díaz afeaba a su socio de gobierno no haber "estado a la altura de nuestro país moderno y animalista".

Y hoy hacía lo propio el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. No solo ha lamentado que el PSOE se abstuviese en el rechazo del Congreso a debatir la derogación de la protección cultural de los toros, además advierte que están buscando la manera de volver a llevarlo al Congreso. Y que incluso están hablando con los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular.

Una iniciativa que comenzó en febrero de 2024, y que se formalizó un año más tarde en el Congreso, con unas 600.000 firmas certificadas. Desde Sumar creen que este no es un problema de apoyo social, ya que en este punto creen hay suficiente. Ven consenso para que la tauromaquia deje de ser un bien cultural, y por eso aseguran es "inexplicable" la posición del partido socialista.

La explicación del PSOE

El PSOE pide cabeza fría, respeto y diálogo. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha justificado hoy la abstención de su grupo por no haber consenso suficiente en la sociedad y por temor a que se termine usando "como una guerra banderiza". Explica que se hizo un debate en el seno del grupo, y aclara que en el PSOE "conviven muchas sensibilidades", y que dentro "hay taurinos, antitaurinos e indiferentes".

