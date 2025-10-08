Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Tauromaquia

Choque en la coalición por los toros: Fracasa la iniciativa contra la protección cultural de la tauromaquia con la abstención del PSOE

Los socialistas se han abstenido en una votación en el Congreso que buscaba derogar la ley que blinda la tauromaquia como patrimonio cultural.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones en la Delegación del Gobierno en CatalunyaEUROPA PRESS02/10/2025

Decae en el Congreso la iniciativa popular para que los toros no sean patrimonio cultural | EUROPAPRESS

Publicidad

Lucía González
Publicado:

Era un debate que en principio el PSOE parecía que iba facilitar. Llegaba ayer al congreso de los diputados a través de una iniciativa popular que había recogido cerca de 700.000 firmas y contaba con el apoyo férreo de Sumar y otros grupos de la izquierda. La intención de esta iniciativa era retirar la tauromaquia de la categoría de patrimonio cultural, como establece ahora mismo la ley, y que cada comunidad autónoma tuviese en sus manos si la prohíbe o no.

Pero ayer solo se daba el primer paso, solo se votaba debatirlo o no, y por eso se esperaba que saliese adelante. No fue así. Porque la toma en consideración fue rechazada con tan solo 57 votos a favor. Al poco de salir del pleno empezaron los primeros reproches en redes sociales. Yolanda Díaz afeaba a su socio de gobierno no haber "estado a la altura de nuestro país moderno y animalista".

Y hoy hacía lo propio el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. No solo ha lamentado que el PSOE se abstuviese en el rechazo del Congreso a debatir la derogación de la protección cultural de los toros, además advierte que están buscando la manera de volver a llevarlo al Congreso. Y que incluso están hablando con los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular.

Una iniciativa que comenzó en febrero de 2024, y que se formalizó un año más tarde en el Congreso, con unas 600.000 firmas certificadas. Desde Sumar creen que este no es un problema de apoyo social, ya que en este punto creen hay suficiente. Ven consenso para que la tauromaquia deje de ser un bien cultural, y por eso aseguran es "inexplicable" la posición del partido socialista.

La explicación del PSOE

El PSOE pide cabeza fría, respeto y diálogo. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha justificado hoy la abstención de su grupo por no haber consenso suficiente en la sociedad y por temor a que se termine usando "como una guerra banderiza". Explica que se hizo un debate en el seno del grupo, y aclara que en el PSOE "conviven muchas sensibilidades", y que dentro "hay taurinos, antitaurinos e indiferentes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

España

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA

Begoña Gómez

La Complutense se persona como perjudicada en el caso 'Begoña Gómez' para reclamar la reparación del posible daño económico

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

El juez rechaza devolver a Koldo sus móviles y le emplaza a dar "explicaciones" en su próxima declaración en el Supremo

Urtasun
Tauromaquia

Choque en la coalición por los toros: Fracasa la iniciativa contra la protección cultural de la tauromaquia con la abstención del PSOE

Ione Belarra en el Congreso
Embargo armas

Podemos votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso

Almeida a su llegada al edificio derrumbado
Colpaso edificio

Almeida apunta al material de obra apilado en el edificio de la calle Hileras como hipótesis del derrumbe

El alcalde de Madrid subraya que "todavía es aventurado hablar de las causas exactas"; la Policía Judicial asume la investigación tras un colapso que dejó unos 150 m³ de escombros.

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.
Koldo

Koldo García: "La forma de hablar en la vida privada puede ser malinterpretada"

Koldo García ha entrado en Espejo Público a través del teléfono móvil para dar algunas declaraciones.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Feijóo anuncia que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado: "Está tan pringado como ellos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

Belarra acusa al Gobierno de hacer "electoralismo barato con un genocidio" y califica de "fake" el embargo de armas

Gabriel Rufián durante una intervención en el Congreso de los Diputados

Rufián considera "casi un honor" la querella del juez Peinado en la que le reclama 70.000 euros

Publicidad