Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA

El ministro Óscar Puente responde a la crítica de Alberto Núñez Feijóo sobre 'encontronazo' con un comunicador que le ponía el micrófono en la puerta del Congreso y Puente se lo quitaba de en medio de un manotazo.

El líder del Partido Popular le llama "miserable" y el ministro le reprocha no haber cesado al que "se retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban", refiriéndose a Carlos Mazón y su comida el día de la tragedia de la DANA.

No es la primera vez que Puente carga contra el presidente de la Comunidad Valenciana y su comida en El Ventorro con una periodista. Unas críticas que Mazón califica de un "machismo repugnante" en una entrevista concedida a 'OKDiario': "Me parece profundamente repugnante el machismo que se ha establecido. Si hubiera quedado yo a comer con usted -se refiere al periodista que le hace la entrevista- esto no habría ocurrido...".

La versión de la periodista

La periodista Maribel Vilaplana que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 rompió su silencio a principios de septiembre. Lo hizo a través de una carta enviada a los medios de comunicación.

"En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron" la conversación de "manera continuada". "Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", desvela. Asegura que se trataba de una comida de trabajo y que tenía el objetivo de "explorar posibles vías de colaboración profesional".

La periodista revela que fue "objeto de un acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto" y hace una reflexión en la misiva: "Si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre quien se reunió con el presidente? ¿se habrían dicho las mismas cosas, con el mismo tono y el mismo juicio? ¿habría despertado tanto morbo, tanto machismo rancio y tanto prejuicio? Ese enfoque profundamente sexista ha servido como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante".

Mazón irá a la Comisión de la DANA

El Consell asegura que Carlos Mazón acudirá a la Comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados: "Acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará", afirma la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero. "El presidente ha dicho siempre que acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará. No tengo nada más que decir", ha zanjado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, defiende a Mazón al asegurar que nada debe "apartar" al 'president' de la Generalitat de la reconstrucción.

El último video que ha trascendido del Centro de Coordinación de Emergencias del 29O divide a la izquierda y a la derecha. Para Mazón, las imágenes "ratifican" que la Confederación Hidrográfica del Júcar "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo".

Sin embargo, para la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, el nuevo vídeo difundido el lunes refleja que el Gobierno de Mazón tenía "toda la información necesaria y suficiente".

