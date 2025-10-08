Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

DANA

Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA

El presidente valenciano considera de "machismo" las críticas que recibe por su comida el día de la DANA con una periodista.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

Mazón considera "machismo repugnante" las críticas a su comida el día de la DANA | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El ministro Óscar Puente responde a la crítica de Alberto Núñez Feijóo sobre 'encontronazo' con un comunicador que le ponía el micrófono en la puerta del Congreso y Puente se lo quitaba de en medio de un manotazo.

El líder del Partido Popular le llama "miserable" y el ministro le reprocha no haber cesado al que "se retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban", refiriéndose a Carlos Mazón y su comida el día de la tragedia de la DANA.

No es la primera vez que Puente carga contra el presidente de la Comunidad Valenciana y su comida en El Ventorro con una periodista. Unas críticas que Mazón califica de un "machismo repugnante" en una entrevista concedida a 'OKDiario': "Me parece profundamente repugnante el machismo que se ha establecido. Si hubiera quedado yo a comer con usted -se refiere al periodista que le hace la entrevista- esto no habría ocurrido...".

La versión de la periodista

La periodista Maribel Vilaplana que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 rompió su silencio a principios de septiembre. Lo hizo a través de una carta enviada a los medios de comunicación.

"En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron" la conversación de "manera continuada". "Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", desvela. Asegura que se trataba de una comida de trabajo y que tenía el objetivo de "explorar posibles vías de colaboración profesional".

La periodista revela que fue "objeto de un acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto" y hace una reflexión en la misiva: "Si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre quien se reunió con el presidente? ¿se habrían dicho las mismas cosas, con el mismo tono y el mismo juicio? ¿habría despertado tanto morbo, tanto machismo rancio y tanto prejuicio? Ese enfoque profundamente sexista ha servido como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante".

Mazón irá a la Comisión de la DANA

El Consell asegura que Carlos Mazón acudirá a la Comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados: "Acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará", afirma la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero. "El presidente ha dicho siempre que acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará. No tengo nada más que decir", ha zanjado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, defiende a Mazón al asegurar que nada debe "apartar" al 'president' de la Generalitat de la reconstrucción.

El último video que ha trascendido del Centro de Coordinación de Emergencias del 29O divide a la izquierda y a la derecha. Para Mazón, las imágenes "ratifican" que la Confederación Hidrográfica del Júcar "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo".

Sin embargo, para la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, el nuevo vídeo difundido el lunes refleja que el Gobierno de Mazón tenía "toda la información necesaria y suficiente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Feijóo anuncia que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado: "Está tan pringado como ellos"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Publicidad

España

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA

Begoña Gómez

La Complutense se persona como perjudicada en el caso 'Begoña Gómez' para reclamar la reparación del posible daño económico

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

El juez rechaza devolver a Koldo sus móviles y le emplaza a dar "explicaciones" en su próxima declaración en el Supremo

Urtasun
Tauromaquia

Choque en la coalición por los toros: Fracasa la iniciativa contra la protección cultural de la tauromaquia con la abstención del PSOE

Ione Belarra en el Congreso
Embargo armas

Podemos votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso

Almeida a su llegada al edificio derrumbado
Colpaso edificio

Almeida apunta al material de obra apilado en el edificio de la calle Hileras como hipótesis del derrumbe

El alcalde de Madrid subraya que "todavía es aventurado hablar de las causas exactas"; la Policía Judicial asume la investigación tras un colapso que dejó unos 150 m³ de escombros.

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.
Koldo

Koldo García: "La forma de hablar en la vida privada puede ser malinterpretada"

Koldo García ha entrado en Espejo Público a través del teléfono móvil para dar algunas declaraciones.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Feijóo anuncia que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado: "Está tan pringado como ellos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

Belarra acusa al Gobierno de hacer "electoralismo barato con un genocidio" y califica de "fake" el embargo de armas

Gabriel Rufián durante una intervención en el Congreso de los Diputados

Rufián considera "casi un honor" la querella del juez Peinado en la que le reclama 70.000 euros

Publicidad