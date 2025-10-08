DANA
Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA
El presidente valenciano considera de "machismo" las críticas que recibe por su comida el día de la DANA con una periodista.
El ministro Óscar Puente responde a la crítica de Alberto Núñez Feijóo sobre 'encontronazo' con un comunicador que le ponía el micrófono en la puerta del Congreso y Puente se lo quitaba de en medio de un manotazo.
El líder del Partido Popular le llama "miserable" y el ministro le reprocha no haber cesado al que "se retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban", refiriéndose a Carlos Mazón y su comida el día de la tragedia de la DANA.
No es la primera vez que Puente carga contra el presidente de la Comunidad Valenciana y su comida en El Ventorro con una periodista. Unas críticas que Mazón califica de un "machismo repugnante" en una entrevista concedida a 'OKDiario': "Me parece profundamente repugnante el machismo que se ha establecido. Si hubiera quedado yo a comer con usted -se refiere al periodista que le hace la entrevista- esto no habría ocurrido...".
La versión de la periodista
La periodista Maribel Vilaplana que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 rompió su silencio a principios de septiembre. Lo hizo a través de una carta enviada a los medios de comunicación.
"En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron" la conversación de "manera continuada". "Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", desvela. Asegura que se trataba de una comida de trabajo y que tenía el objetivo de "explorar posibles vías de colaboración profesional".
La periodista revela que fue "objeto de un acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto" y hace una reflexión en la misiva: "Si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre quien se reunió con el presidente? ¿se habrían dicho las mismas cosas, con el mismo tono y el mismo juicio? ¿habría despertado tanto morbo, tanto machismo rancio y tanto prejuicio? Ese enfoque profundamente sexista ha servido como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante".
Mazón irá a la Comisión de la DANA
El Consell asegura que Carlos Mazón acudirá a la Comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados: "Acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará", afirma la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero. "El presidente ha dicho siempre que acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará. No tengo nada más que decir", ha zanjado.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, defiende a Mazón al asegurar que nada debe "apartar" al 'president' de la Generalitat de la reconstrucción.
El último video que ha trascendido del Centro de Coordinación de Emergencias del 29O divide a la izquierda y a la derecha. Para Mazón, las imágenes "ratifican" que la Confederación Hidrográfica del Júcar "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo".
Sin embargo, para la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, el nuevo vídeo difundido el lunes refleja que el Gobierno de Mazón tenía "toda la información necesaria y suficiente".
