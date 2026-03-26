El PP se abstendrá al decreto anticrisis, pero lo apoyaría si el Gobierno se compromete a deflactar el IRPF

El plan de 80 medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, anunciado el pasado viernes por Pedro Sánchez, se somete a la votación del Congreso de los Diputados. Previsiblemente, el texto se aprobará con el voto favorable de Junts. Por su parte, Podemos anunció que se abstendría.

En el caso del Partido Popular, parece que seguirá a la formación morada y se abstendrá en la votación del real decreto-ley. Sin embargo, fuentes de la dirección nacional señalan que votarán a favor si el Gobierno se compromete a deflactar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así lo han manifestado las mismas fuentes, que cree aún "están a tiempo de rectificar" si se comprometen "a rebajar la carga fiscal sobre las clases medias y bajas de este país durante el debate parlamentario de hoy y anunciando esa rebaja en el IRPF". Si esto sucede, el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, considerará "apoyar el decreto y votar a favor de su convalidación".

No obstante, sobre este decreto opinan que la rebaja del IVA en el precio de los combustibles "no alivia en nada la situación a las personas que no utilicen un vehículo" y que "sí padezcan el encarecimiento en la cesta de la compra".

Lo que sí han dejado claro los populares es que no votarán en contra, ya que "el decreto recoge parte" de su propuesta de bajadas de impuestos. Pero no apoyarán las medidas "si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles".

Si el Partido Popular votase a favor la convalidación del decreto estaría más que garantiza. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez, con el compromiso de Junts, ya tenía garantizada la mayoría.

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