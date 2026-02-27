¿Qué obligaciones tributarias debe cumplir Juan Carlos I si regresa a España?

La Casa Real ha recordado que para que Juan Carlos I pueda volver a residir en España deberá "recuperar la residencia fiscal" en el país. Según expertos, esta condición no depende de una elección personal, sino de criterios objetivos: pasar más de 183 días al año en España o tener aquí el núcleo principal de sus actividades. La Agencia Tributaria comprueba estas condiciones, independientemente de cualquier comunicación formal.

De recuperar la residencia fiscal, el rey emérito tendría que cumplir con las mismas obligaciones que cualquier contribuyente: presentar la declaración de la renta, la de patrimonio y declarar bienes en el extranjero si supera los 50.000 euros. Actualmente, residiendo en Emiratos Árabes Unidos, disfruta de ventajas fiscales, como la inexistencia del IRPF, y su situación es mucho más favorable que la que tendría en España.

Tras abandonar España en 2020 ante investigaciones fiscales, Juan Carlos I regularizó más de cinco millones de euros, con préstamos de amigos empresarios que cubrieron el pago, evitando el proceso judicial. Desde entonces depende exclusivamente de sus recursos privados, ya que Felipe VI le retiró la asignación pública. Aunque Hacienda no cuestionaría el origen de sus bienes en el extranjero, le obligaría a tributar por ellos si regresa.

Vuelta al debate tras el 23-F

El regreso del rey emérito ha vuelto a la conversación pública tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó en X que sería "deseable que el rey emérito regresara a España" y fuentes de Zarzuela señalaron que la decisión depende únicamente de Juan Carlos I.

Volver a "su hogar"

En su biografía, publicada a finales del año pasado, Juan Carlos I describió a España como "mi hogar" y ha manifestado que le aflige no poder dormir en la Zarzuela, razón por la que se ausentó del funeral de su cuñada, la princesa Irene.

A pesar de su residencia en Emiratos, el emérito ha viajado a España en varias ocasiones, participando en regatas en Sanxenxo o en actos familiares como el almuerzo del Palacio del Pardo organizado por Felipe VI.

