Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

REY EMÉRITO

¿Qué obligaciones tributarias debe cumplir Juan Carlos I si regresa a España?

El rey emérito no tiene asignación pública y deberá declarar todos sus bienes y tributar como cualquier contribuyente.

El rey em&eacute;rito Juan Carlos de Borb&oacute;n

El rey emérito Juan Carlos de BorbónEFE

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La Casa Real ha recordado que para que Juan Carlos I pueda volver a residir en España deberá "recuperar la residencia fiscal" en el país. Según expertos, esta condición no depende de una elección personal, sino de criterios objetivos: pasar más de 183 días al año en España o tener aquí el núcleo principal de sus actividades. La Agencia Tributaria comprueba estas condiciones, independientemente de cualquier comunicación formal.

De recuperar la residencia fiscal, el rey emérito tendría que cumplir con las mismas obligaciones que cualquier contribuyente: presentar la declaración de la renta, la de patrimonio y declarar bienes en el extranjero si supera los 50.000 euros. Actualmente, residiendo en Emiratos Árabes Unidos, disfruta de ventajas fiscales, como la inexistencia del IRPF, y su situación es mucho más favorable que la que tendría en España.

Tras abandonar España en 2020 ante investigaciones fiscales, Juan Carlos I regularizó más de cinco millones de euros, con préstamos de amigos empresarios que cubrieron el pago, evitando el proceso judicial. Desde entonces depende exclusivamente de sus recursos privados, ya que Felipe VI le retiró la asignación pública. Aunque Hacienda no cuestionaría el origen de sus bienes en el extranjero, le obligaría a tributar por ellos si regresa.

Vuelta al debate tras el 23-F

El regreso del rey emérito ha vuelto a la conversación pública tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó en X que sería "deseable que el rey emérito regresara a España" y fuentes de Zarzuela señalaron que la decisión depende únicamente de Juan Carlos I.

Volver a "su hogar"

En su biografía, publicada a finales del año pasado, Juan Carlos I describió a España como "mi hogar" y ha manifestado que le aflige no poder dormir en la Zarzuela, razón por la que se ausentó del funeral de su cuñada, la princesa Irene.

A pesar de su residencia en Emiratos, el emérito ha viajado a España en varias ocasiones, participando en regatas en Sanxenxo o en actos familiares como el almuerzo del Palacio del Pardo organizado por Felipe VI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno sigue manteniendo que presentará los presupuestos en "las próximas semanas" a pesar de no tener los apoyos

María Jesús Montero

Publicidad

España

Imagen de archivo de la fachada del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Dimite el gerente del CNIO tras una denuncia por presunto acoso sexual

El rey emérito Juan Carlos de Borbón

¿Qué obligaciones tributarias debe cumplir Juan Carlos I si regresa a España?

Congreso de los Diputados

El "no" del Congreso al escudo social deja sin bono eléctrico y reactiva cortes y desahucios

María Jesús Montero
Presupuestos

El Gobierno sigue manteniendo que presentará los presupuestos en "las próximas semanas" a pesar de no tener los apoyos

Avión de Plus Ultra
Plus Ultra

La Audiencia Nacional continuará con la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Dos hermanos gallegos formaron parte del 23-F sin saberlo: "Acabamos tomando Valencia en un tanque"
Comunidad Valenciana

Dos hermanos gallegos formaron parte del 23-F sin saberlo: "Acabamos tomando Valencia en un tanque"

En febrero del 81, Álvaro y Tono estaban haciendo el servicio militar. Acataron las órdenes de sus superiores sin saber que estaban siendo parte de un alzamiento. “Cuando escuchamos por la radio lo que estaba pasando, tuvimos miedo, mucho miedo”.

La ministra María Jesús Montero en el Congreso
CASO SEPI

El PP cita a María Jesús Montero para declarar por el 'caso SEPI' en la nueva comisión de investigación en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que "Montero tendrá que explicar quién impulsó los expedientes, con qué criterios se actuó y quién decidió acelerar determinadas operaciones".

Felipe VI en la Pascua Militar

Zarzuela recuerda al Rey emérito que si regresa "debe recuperar la residencia fiscal en España"

El rey emérito Juan Carlos de Borbón

Feijóo reabre el debate del regreso de Juan Carlos I y divide al Congreso: "Depende exclusivamente de él"

El Rey emérito Juan Carlos I saluda a su llegada a Sanxenxo

Así hablaba Juan Carlos I en sus memorias sobre su regreso a España: "Pensaba alejarme unas semanas pero no 5 años"

Publicidad