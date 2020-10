José Luis Martínez-Almeida hace autocrítica de la clase política: "No se deben debatir las restricciones, hay que cumplirlas"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha respondido a Matías Prats y Mónica Carrillo en directo en Antena 3 Noticias Fin de Semana solo 48 horas después de que las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad para contener el coronavirus hayan entrado en vigor.

¿Ha habido más o menos movilidad este fin de semana?

En vehículos ha habido menos movilidad y es lógico porque no se puede entrar en la ciudad de Madrid. Pero la confusión ha provocado que no tengamos la seguridad de en qué supuestos podemos salir y en cuáles no. Pero no ha habido incidencias reseñables al margen de alguna fiesta.

¿Qué mensaje podríamos lanzar a los ciudadanos?

Un mensaje de tranquilidad las fuerzas y cuerpos de seguridad van a continuar con la labor informativa. En segundo lugar, una mensaje de serenidad porque las medidas han venido sobrevenidas pero hay que cumplirlas. Nadie puede negar que la situación es preocupante en Madrid. Es importante seguir haciendo ese esfuerzo a pesar del desgaste mental y emocional por todo lo que hemos vivido, pero todavía la lucha continúa.

"Nadie puede negar que la situación es preocupante en Madrid"

¿Cómo valoraría usted la gestión de la clase política?

Hay que salir a la calle y la gente está cabreada y enfadada y no entiende en ocasiones los líos políticos que tenemos. Por supuesto que tengo que hacer autocrítica porque formo parte de las instituciones y tengo una responsabilidad muy grande. Es lógico que estéis enfadados, pero también tengo que pedir que se cumplan las restricciones. Es obvio que la gente está cabreada y desencantada.

¿Qué opina del tuit de Aguado sobre que las restricciones salvan vidas?

Las restricciones en general salvan vidas, me parece que eso es una obviedad. Lo que hay que ver es si las restricciones se ajustan a la situación que tenemos en cada momento. En ese sentido, la Comunidad de Madrid entendía que los números estaban bajando con las restricciones que se habían acordado. Es cierto que dar solo 48 horas para su implementación ha generado la confusión que hay en Madrid. No me parece que sea negativo en el Estado de Derecho que quien entienda que la resolución no se ajusta acuda a los tribunales al mismo tiempo que como gobierno responsable la acata.

¿La restricción de 15 días va a ser efectiva?

El problema que tenemos es que ni siquiera sabemos de cuánto tiempo va a ser la restricción porque el Ministerios de Sanidad, en la orden que transmite a la Comunidad de Madrid, no fija un plazo en función del cual puedan revisarse las restricciones. Es uno de esos defectos y lo lógico es que genera inquietud no tener un plazo.

¿Está de acuerdo con las medidas que se están tomando en Madrid?

No estoy de acuerdo en la forma en la que se han hecho, no creo que sea el cauce adecuado ni la fórmula más adecuada. Respecto a las restricciones, hay que esperar a los resultados, por un lado, y, por el otro, que yo me ponga a discutir sobre el contenido de las restricciones sí que crea confusión a los ciudadanos. Tengo que cumplirlas y tengo que rogar a los madrileños que las cumplas.

¿Qué va pasar con la economía?

Hay que tratar de salir de esta situación lo antes posible y eso exige que todos tratemos de cumplir con las restricciones. Por eso digo que no se debe debatir sobre las restricciones, sino cumplirlas. A partir de ahí la única receta que hay es trabajo, esfuerzo, saber que vamos a frontar unos meses durísimos, por lo que todas las administraciones debemos esforzarnos para reativar la economía y para no dejar a nadie atrás sin aumentar la brecha social. Por eso pedimos al Gobierno central que nos libere esos remanentes de tesorería que tenemos.