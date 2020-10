Detienen a cuatro personas y multan a otras 200 que celebraban una fiesta en una casa en Aravaca, Madrid

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha multado a otras 200 por celebrar una fiesta en un chalet en el barrio madrileño de Aravaca.

Los hechos se han producido durante la madrugada del viernes al sábado en el madrileño barrio de Aravaca, cuando alertados por la sala CIMACC 091, los agentes comprobaron que en el interior de una vivienda unifamiliar se estaba celebrando una fiesta multitudinaria.

Las doscientas personas han sido denunciadas por incumplimiento de las nuevas restricciones en Madrid, que entraron en vigor anoche a las 22.00 horas.

Al verificar lo sucedido, algunos infractores en grupos de 50 trataron de abandonar la finca por los que cuatro de ellos tuvieron que ser detenidos por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Las reuniones siguen limitadas en toda la Comunidad de Madrid a seis personas, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo si son convivientes, y en actividades laborales e institucionales o en que se establezcan límites o medidas específicas.

La hostelería no cierra, tampoco las casas de juegos y apuestas, ahora bien el aforo permitido no podrá superar el 50 % en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido, mientras que en mesa se instaura un máximo de seis comensales y distancia de seguridad con el resto de grupos.



No se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, "a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio".