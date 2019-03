Joan Coscubiela: "Nuestra propuesta ha surtido efecto, queríamos un Pleno para dialogar y no para romper"

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, sostiene que su grupo ha estado "a favor del referendum pactado, en contra de una declaración unilateral y en contra de que eso desencadene en la aplicación del 155". En su opinión, "hace falta diálogo y acabar con esa perversa estrategia de acción-reacción que nos ha llevado a esa situación".

Asimismo, dice que en 40 años nunca ha visto que una negociación que llegue a buen puerto "si comienza con una de las partes diciendo que, o te humillas, o sino, no hay negociación". Considera que "no hace falta poner los límites desde el principio, y menos como condicion para no empezar". "Nuestra propuesta de cara al Pleno es para que la comparecencia de Puigdemont sirva para abrir vías al diálogo y cierre la barbaridad de la DUI y las consecuencias que ello tendría", explica.

Coscubiela afirma que "la petición de Puigdemont es la prueba evidente de que nuestra propuesta ha surtido efecto. Queríamos un Pleno para dialogar y no para romper y hemos forzado que Puigdemont haya optado por ir a hablar y dialogar". "La petición que ha formulado Puigdemont es prácticamente idéntica a la nuestra", reconoce Coscubiela, quien dice que en el fondo "se trata de que comparezca para dar cuenta de la situación política tras el 1 de octubre". "Nuestra propuesta se ha abierto paso, Puigdemont quiere comparecer a petición propia y no a remolque de la propuesta de CSQP", ha añadido.

El portavoz de CSQP señala que le importa que "el Pleno sirva para abrir la vía del diálogo y cerrar la DUI" y concluye explicando que la petición de Puigdemont es para su comparecencia en "un debate en el que se debate, pero no se vota" y que "este fin de semana Junts pel Sí y la CUP deberán afinar qué quieren hacer y contar en ese Pleno del martes".