Javier Martín, politólogo: "Si Vox es un peligro para la democracia, lo lógico es que la izquierda facilite la investidura del PP"

El resultado de las elecciones en Andalucía ha generado incertidumbre sobre el futuro político de su gobierno. La casi mayoría absoluta del Partido Popular, a falta de dos escaños, está complicando el inicio de su investidura, la cual dependerá, según alerta el politólogo Javier Martín Merchán, de dos opciones: de su pacto con Vox o de la repetición electoral.

El experto político, analizando todo el marco y las posibilidades, contempla otra alternativa: "Si de verdad todo esto de la 'prioridad nacional' y la extrema derecha es un peligro para la democracia, hay otros partidos en el arco parlamentario que no están en la derecha que pueden facilitar esa investidura absteniéndose".

La "complicada" abstención de la izquierda

Según explica, "el número de parlamentarios del PP de Juanma Moreno es tan alto" que una abstención de cualquier otro partido "sería suficiente para echar a andar su legislatura en solitario". Pero añade que "esto es muy complicado que ocurra", ya que "desdibujaría la diferencia entre -en el caso del PSOE- lo que es el principal partido de la oposicióny el partido del Gobierno". "Los partidos de izquierdas le tienen miedo a facilitar la investidura de centro-derecha", añadía.

Señalando la polarización y la falta de flexibilidad de los partidos, Martín Merchán expone que las decisiones que finalmente tome la oposición reflejarán: "el liderazgo de la clase política, el tipo de rumbo que toman y la solidez de su discurso".

"Si se azuza que Vox es un peligroso partido de extrema derecha y un peligro para la democracia, lo lógico seria que se compense ese equilibrio y que un partido con una mayoría evidente no se vea obligado a pactar con dicho peligro", postulaba el experto político respecto a la posible reacción de la izquierda parlamentaria.

¿El PP cederá a la 'prioridad nacional'?

A día de hoy, lo tildado como "lío" por Juanma Moreno, es decir, la necesidad de pactar con Vox, está viviéndose en Andalucía. El partido encabezado por Manuel Gavira va poner la 'prioridad nacional' sobre la mesa, "probablemente Vox exija muy poco más que eso porque no le interesa entrar en este tipo de gobierno", consideraba Martín Merchán al respecto.

El politólogo añadía: "la competición política no va de tomar posiciones en cada tema, sino de definir del que se habla y ser el mejor en él". Lo hacía para explicar que "Vox se siente dominante" en su propuesta y "es ahí donde el PP tiene que empezar a tener una estrategia donde le haga falta un solo escaño", concluía.

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