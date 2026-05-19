El Supremo debate si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo como ocurrió con Noelia Castillo

¿Puede un padre o una madre recurrir judicialmente la eutanasia que se conceda a su hijo mayor de edad, con plenas capacidades? Esta es la pregunta que debatirá este jornada el Tribunal Supremo. El debate recuerda a lo ocurrido recientemente con Noelia Castillo.

En marzo se aplicó la eutanasia a Noelia después de un largo periplo judicial. 34 magistrados se reunirán este martes a puerta cerrada para fijar jurisprudencia sobre un asunto que generó controversia: si un tercero ajeno a las administraciones que participan en el proceso puede litigar para frenar la eutanasia concedida a un familiar.

Noelia no fue la primera eutanasia que tuvo que enfrentarse a este dilema. En el caso de Francesc un hombre de 55 años a quien la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la muerte asistida que él había solicitado alegando el sufrimiento producido por las importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos fue su padre quien la paralizó con un recurso.

Fiscalía defiende el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente y no solo por su "relación biológica o familiar", y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que reconoció el interés legítimo de un padre a recurrir, ahora el caso se dirime en el Supremo y es diferente al de Noelia Castillo, cuyo padre también paralizó su eutanasia en una larga batalla legal que también pasó por el Supremo, que inadmitió su recurso, si bien no abordó su legitimación porque no era objeto de impugnación.

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