Isabel Díaz Ayuso, tras el cierre de la Comunidad de Madrid por días: "No ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en la presentación de la Oficina de Madrid 360 que "aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Pedro Sánchez ni Sánchez con Ayuso sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha y que está funcionando, es defender lo que creemos que es bueno para Madrid. Solamente es eso y lo demás está siendo ruido porque solamente estamos en hablar de gestión, nos dedicamos a la gestión".

Ayuso ha señalado que estos días se han tenido que tomar "decisiones muy complicadas y, en concreto, una especialmente difícil, como ha sido el cierre de Madrid". Y se ha lamentado por las molestias que puedan ocasionar las medidas del cierre de Madrid, desde este viernes a las 12 de la noche, durante el puente de Todos los Santos Lamento la decisión tomada y lamento las molestias que pueda ocasionar. Ayuso ha recordado que en este puente suelen darse seis millones de desplazamientos en todo el país por lo que "el propósito de la Comunidad de Madrid es cerrar solo lo imprescindible".

La presidenta ha agradecido al presidente del Gobierno que haya "accedido a nuestra petición desde la lealtad institucional porque fue así como le pedimos modificar esta Orden, ya que nosotros sabemos que la política sanitaria que estamos emprendiendo en la Comunidad de Madrid está funcionando y no entendíamos por qué tenían que ser siete días seguidos, por qué no tres o por qué no uno, dependiendo de las circunstancias".

"Agradecer, por tanto, que haya accedido a ello para que podamos desde la Comunidad de Madrid seguir aplicando medidas quirúrgicas en las que creemos", señala Ayuso.

La presidenta asegura que esto es "bueno para todos porque las comunidades autónomas ya sabrán si pueden cerrar su territorio por días, dependiendo de cada ocasión. Este virus va para largo y por ello, siempre seré defensora de las medidas que sean quirúrgicas, que vayan justo a hacer el menor daño posible, a buscar a la persona que está contagiando y no afectar a todos los demás porque no podemos enfrentar salud y economía por más tiempo.