Los audios de la declaración de Zapatero ante el juez: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

"No hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra", declaró José Luis Rodríguez Zapatero. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a los audios de su declaración en la Audiencia Nacional donde negó haber influido en el recate de la compañía aérea: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra.

El expresidente también rechazó haber viajado a Venezuela con directivos de Plus Ultra, intervenir en nombre o a favor de la compañía. En su declaración, el juez Calama le preguntó si "¿prometió a Plus Ultra proporcionarles una persona de contacto con la que pudiesen conversar sobre la tramitación del expediente de Indra?. A lo que el expresidente negó: "En absoluto".

Ofreció la misma respuesta para la pregunta de: "¿Hizo usted alguna gestión directa o indirectamente ante la SEPI o ante algún miembro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para que se otorgase el préstamo de 53 millones a PlusUltra?". Zapatero volvió a negarlo, reiterando haberlo "reafirmado" en el tribunal: "Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ante absolutamente nadie".

La SEPI se dotó de dos consultorías en el expediente de concesión del préstamo de la ayuda, Deloitte y Daiwa Corporate Advisory, de las que el expresidente aseguró no conocer a nadie e incluso "ni había oído hablar nunca de esta compañía o esa empresa".

La empresa de sus hijas

En cuanto a What de fav, una de las empresas de las hijas de Zapatero que este jueves han sido imputadas en el caso, ha explicado que "se dedica al marketing digital, edición de videos, seguimiento de la comunicación". A lo que ha definido como "una empresa, digamos, moderna en el ámbito y muy especialmente a todo lo que son los Gamesport y todo ese mundo que, en fin, para mi generación es un poco distante y un poco lejano".

Ante esta declaración, el juez Calama quiere aclarar si con su "generación" se refiere a que no utiliza el correo electrónico. Zapatero afirma la pregunta y cuenta que "siempre he tenido varias secretarias", la cuales "han hecho esa tarea conmigo", ya que confiesa que él no se ha comunicado por correo electrónico.

Uno de los clientes de la empresa de sus hijas era Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, a la que le realizó "todo el seguimiento digital y todo lo que suponía el apoyo a la tarea que como consultor yo realizaba, de seguimiento de medios de comunicación, las grabaciones, zooms", señala, añadiendo que ha percibido ingreso de esta.

La comida en Portonovo

"Todo arranca en Portonovo, que por cierto es un magnifico restaurante, con unos precios ajustados a pesar de ser una gran marisquería", incidió el juez para comenzar a preguntar a Zapatero por la reserva para dos personas que hizo su secretaria, Gertrudis, para la comida en la que se habría gestado la operación, a nombre de Julio Martínez.

El expresidente señala "no puedo decir quién es el segundo comensal" de la comida celebrada en enero de 2021 donde la UDEF sitúa a Martínez y al consultor Tomás Guerrero, ligado a la creación de una sociedad en la zona franca de Dubái. Sin embargo, el juez pone dos nombres sobre la mesa para esa comida, Guerrero y Zapatero, pero este último apuntó que no recordaba si ese día comió con Martínez: "No lo recuerdo, con sinceridad, señoría".

"Beneficios fiscales extraordinarios"

El magistrado le expuso que, tras ese encuentro, Guerrero le envió a Martínez con los pasos para constituir una empresa en Dubái, con "beneficios fiscales extraordinarios", y le vinculó con la sociedad Idella Consulenza Strategica, que habría firmado un contrato con Plus Ultra por el 1% del rescate público de 53 millones de esta aerolínea.

El juez le dijo que la hipótesis de que parte de esos 530.000 euros de comisión "se abrieran en Dubai" para la sociedad Lamsay Dubái, Free Song Company, otra empresa de la zona franca. Asimismo también le reprochó que no revisase sus agendas para aclarar si estuvo allí con Martínez, pero Zapatero se justificó que jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore".

"Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore'", protestó ante Calama, antes de remarcar: "Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore', ni sé lo que es".

"Las dichosas joyas"

El juez también quiso preguntar por las joyas halladas en el despacho del expresidente situado frente a la sede del PSOE y por las que se ha abierto una pieza separada y se acusa a Zapatero de contrabando y delito fiscal.

El magistrado quiso hablar sobre "las dichosas joyas", sin embargo, el expresidente se acogió a su derecho a no declarar respecto a ese tema: "No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

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