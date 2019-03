Interior mantiene su voluntad de que los etarras que no pidan perdón no cobren subsidios

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que el Gobierno mantiene la voluntad de impulsar reformas legislativas para que los terroristas excarcelados que no han rechazado la violencia y no han mostrado arrepentimiento no puedan acogerse a determinados beneficios como los subsidios. De esta forma lo ha confirmado el titular de Interior en los pasillos del Congreso después de que el veto de Amaiur haya impedido que se apruebe una moción de UPyD transaccionada con el PP que reclamaba que los terroristas excarcelados no cobren subsidios a no ser que acrediten que han dejado la violencia, rechacen el terrorismo y pidan perdón públicamente.

"La voluntad del Gobierno sigue adelante", ha dicho el ministro, que ha recordado que ya anunció en el Congreso que se adoptarían medidas para revisar la concesión de esos subsidios en los casos de los terroristas excarcelados que no piden perdón y no muestran arrepentimiento públicamente. Fernández Díaz ha lamentado que determinadas "posiciones políticas", especialmente las de Amaiur, que se ha negado a permitir que se votara la enmienda transaccional del PP, han hecho inviable que la moción de UPyD saliera adelante.

No obstante, ha recalcado que la voluntad del Ejecutivo se mantiene, y eso incluirá la modificación de normas o el impulso de reformas legislativas para que los etarras excarcelados como consecuencia de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot tengan cumplir determinados requisitos antes de recibir subsidios o ayudas estatales.