La Infanta Cristina se reúne con el abogado de Urdangarín

La infanta Cristina y el abogado de su esposo, Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se han reunido en la mansión de Pedralbes en Barcelona de la familia de los Duques, después de que el letrado llegara al lugar en su moto sobre las 18 horas. El abogado ha hecho declaraciones minutos antes en su despacho asegurando que estaría "encantado" de defenderla, aunque espera instrucciones de la Casa Real para saber si finalmente se encargará de este cometido.

"Sería un honor defender a la Infanta pero no sé si me va a corresponder", ha afirmado en declaraciones a los medios, y ha añadido que aún no ha hablado con Urdangarin desde que se ha sabido la imputación de Doña Cristina por su posible implicación en el 'caso Nóos'.

La Infanta ha llegado a la casa en un coche a las 14.45 horas y permanece allí desde entonces con sus hijos, que han ido saliendo a hacer actividades deportivas y regresando, aunque se ignora si también está con ellos Urdangarin. A las puertas del domicilio, donde hay una decena de escoltas protegiendo a la Infanta, se han congregado decenas de periodistas; sobre todo, de televisiones y fotógrafos, y también algún periodista de prensa extranjera.