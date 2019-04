Iglesias ve probada la manipulación informativa de sus palabras sobre la mujer

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado por probado que ha habido una "manipulación informativa" de sus palabras sobre la feminización de la política, y ha aclarado que es importante que haya una presencia mayor de mujeres en todos los ámbitos, pero también una cultura política "menos mascunilizada".

"Es importante que seamos capaces de una feminización que tiene que ver con lo cultural, con la invisibilización histórica de las mujeres y con que los hombres seamos capaces de renunciar a ciertas formas agresivas, arrogantes, poco empáticas, que a veces hacen la política irrespirable. Y esto yo soy el primero que se lo tiene que aplicar", ha reconocido Iglesias en declaraciones en el Congreso.



De esta forma se ha referido a la polémica generada a raíz de las declaraciones que realizó en un foro en el que, ha recordado, lo que quiso trasmitir es que para feminizar la política "lo primero es entender que hace falta una cultura política diferente, menos masculinizada, menos agresiva, que tenga menos que ver con las formas históricas que han colocado a los hombres en primer plano invisibilizando a las mujeres".



"Al mismo tiempo es fundamental que haya una presencia mayor de mujeres en todos los ámbitos, en Podemos, podemos presumir de que todos los órganos son paritarios y de que hay prácticamente el mismo número de diputados y diputadas a diferencia de las direcciones de los medios de comunicación, donde en este caso la Cadena Ser hay una inmensa mayoría de hombres", ha señalado.



Así, ha mostrado su desacuerdo con una noticia de esta emisora, que después, según ha explicado, ha sido rectificada para incluir no sólo sus declaraciones no editadas, sino el conjunto de su conferencia, lo que prueba -ha dicho- que ha habido una "manipulación".



"Lo que ha generado la polémica no son mis palabras, sino un titular manipulado y cuando se manipula un titular, rectificar es una cosa buena", ha añadido.